Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Αναθερμαίνονται οι πιθανότητες διαπραγματεύσεων

Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα, με δεκάδες νέους νεκρούς ενώ οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος οπερατέρ του Al Jazeera από την ισραηλινή επίθεση.

Το βράδυ της Παρασκευής εκατοντάδες διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ ζητώντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μετά τον θάνατο των τριών Ισραηλινών ομήρων από φίλια πυρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κατάρ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία φαίνεται πως συνεχίζονται στη σκιά των αντιδράσεων για τον θάνατο των τριών ομήρων.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ για να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με τους κατοίκους να υποφέρουν πλέον από έλλειψη νερού και τροφίμων ενώ εξαπλώνονται επιδημίες.

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός χαρακτήρισε έναν από τους συνοριοφύλακες που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά το περιστατικό ως «εξαιρετικό». Είπε ότι εργάζεται για την επαναφορά του αξιωματικού στα καθήκοντά του, αφού τέθηκε σε διαθεσιμότητα μαζί με έναν άλλο μετά την επίθεση. Ανέφερε δε, πως «δεν μπορούμε να μην του σταθούμε ενώ πολεμά για εμάς».

Ο φωτορεπόρτερ Mustafa al-Haruf βιντεοσκοπούσε την προσευχή της Παρασκευής στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ όταν οι αστυνομικοί άρχισαν να τον χτυπούν καθώς απαιτούσαν από τους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Μέρος της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον αλ-Χαρούφ σκυμμένο στο έδαφος να δέχεται επανειλημμένα κλωτσιές από την αστυνομία.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ως στόχο δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έλαβαν χώρα στη Συρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα αραβικών μέσων ενημέρωσης το Σάββατο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας έβαλαν στο στόχαστρο το κοίτασμα φυσικού αερίου Conoco και το κοίτασμα πετρελαίου al-Omar, τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Deir Ezzor, στην ανατολική Συρία.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Όμως αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα άρχισαν να πετούν πάνω από τις περιοχές που επλήγησαν, μετά τις βολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα.

Παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες ανέλαβαν ομάδες αντίστασης με έδρα το Ιράκ, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να στοχεύσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή ως απάντηση στην υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Η γερμανική αστυνομία επιτέθηκε, χτύπησε, ακινητοποίησε και συνέλαβε φιλοπαλαιστιίνιους φοιτητές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου χθες κατά τη διάρκεια διάλεξης με τίτλο «Πανεπιστήμια σε δύσκολους καιρούς».

German police attacked and detained pro-Palestine students at The Free University of #Berlin yesterday during a lecture titled ‘Universities in Troubled Times’.. pic.twitter.com/gIRWiL8ICT

Ξανά στο ίδιο τραπέζι Σαουδική Αραβία και Ιράν.

Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών ολοκλήρωσαν την Παρασκευή τριμερή συνάντηση στην κινεζική πρωτεύουσα, με όλα τα μέρη να εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Δυτική Ασία και σε διεθνές επίπεδο.

Τόνισαν επίσης την ανάγκη άμεσης διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και ζήτησαν τη συνεχή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της πολιορκημένης παλαιστινιακής περιοχής.

Τα τρία μέρη ανακοίνωσαν επίσης την αντίθεσή τους στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, ενώ τόνισαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το μέλλον της Παλαιστίνης θα πρέπει να βασίζεται στη βούληση του παλαιστινιακού λαού.

Το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Κίνα ανακοίνωσαν επίσης την υποστήριξή τους στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει το κράτος του και να αποφασίσει για την τύχη του.

Η συνάντηση της Παρασκευής ήταν η πρώτη σύνοδος της τριμερούς επιτροπής του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας μετά τη μεσολάβηση του Πεκίνου για τη συμφωνία στις αρχές του έτους που οδήγησε στην επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και του Ριάντ.

Μιλώντας στον ανταποκριτή του IRNA κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Κοναράκ, ο υπουργός δήλωσε ότι κατευθύνεται στο Ρασκ για να διερευνήσει το περιστατικό κατά το οποίο 11 Ιρανοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Τόνισε ότι οι τρομοκράτες είναι ομάδες που υποστηρίζονται από το σιωνιστικό καθεστώς.

«Περιμένουμε από τον γείτονά μας (Πακιστάν) να πραγματοποιήσει πιο εντατικό έλεγχο στον κοινό βραχίονα, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν έρθει από την άλλη πλευρά των συνόρων», δήλωσε ο υπουργός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια ευρείας κλίμακας επίθεση στην πόλη Τουλκαρέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Ο ανταποκριτής του WAFA μετέδωσε ότι ένα μεγάλο τμήμα των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής συνοδευόμενο από βαριές μπουλντόζες εισέβαλε στην πόλη σε αυτό που φαίνεται να είναι μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση.

Η στρατιωτική επιδρομή ενισχύθηκε περαιτέρω καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ανέπτυξαν αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πόλη και τους γύρω προσφυγικούς καταυλισμούς σε χαμηλό ύψος.

Ο Αμερικανός στρατηγός Μάικλ Κουρίλα συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου Επιτελείου Χέρζι Χάλεβι στο Ισραήλ.

Ο Κουρίλα πραγματοποίησε επίσης μια επισκόπηση ασφαλείας με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έχει αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή, όπου θα μεταβεί στο Ισραήλ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον και η Γερμανίδα ομόλογός του Ανναλένα Μπάερμποκ δηλώνουν ότι «η ανάγκη είναι επείγουσα για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, ενώ ξεκαθαρίζουν επίσης ότι δεν απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα.

Οι δύο υπουργοί γράφουν σε κοινό άρθρο τους στους βρετανικούς Sunday Times ότι «πάρα πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί» στη σύγκρουση και σημειώνουν: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε το δρόμο για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη. Όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο το καλύτερο – η ανάγκη είναι επείγουσα», γράφουν.

«Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι», συνεχίζουν. «Δεν πιστεύουμε ότι η έκκληση αυτή τη στιγμή για μια γενική και άμεση κατάπαυση του πυρός, ελπίζοντας ότι με κάποιο τρόπο θα γίνει μόνιμη, είναι ο δρόμος προς τα εμπρός»…

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή, όπου θα συναντηθεί με το Μπαχρέιν για «τις προσπάθειες των ΗΠΑ να συγκαλέσουν πολυμερείς συνασπισμούς για να απαντήσουν στην επιθετικότητα στη θάλασσα που απειλεί τη ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναδημοσιεύει το Al Jazeera.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε πλοία κοντά στο στρατηγικό στενό Bab el-Mandab στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, λέγοντας ότι πιέζουν το Ισραήλ για τον καταστροφικό του πόλεμο.

Στο Ισραήλ, ο Όστιν θα τονίσει τη σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον σύμμαχό τους, αλλά και «θα συζητήσει τα βήματα που λαμβάνει το Ισραήλ για τον μετριασμό της βλάβης των αμάχων», αναφέρεται. Θα συναντηθεί με ισραηλινούς στρατιωτικούς ηγέτες για «τα επόμενα βήματα στη σύγκρουση μετά την ενδεχόμενη παύση των χερσαίων επιχειρήσεων υψηλής έντασης και των αεροπορικών επιδρομών».

Ο Όστιν πρόκειται επίσης να επισκεφθεί το Κατάρ, βασικό διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η προοδευτική βουλευτής έγραψε: «Το να πυροβολείς κάποιον με λευκή σημαία είναι έγκλημα πολέμου, όχι λάθος».

Περιέγραψε τη δολοφονία τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων από τις ισραηλινές δυνάμεις ως «μια υπενθύμιση ότι η σκληρή πολιορκία της Γάζας από τον Νετανιάχου και τους φίλους του θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή των Ισραηλινών και των διεθνών ομήρων, μαζί με τα 2+ εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Γάζα που τρομοκρατούνται».

Ο Ομάρ είναι μεταξύ των 62 μελών του αμερικανικού Κογκρέσου που έχουν ταχθεί υπέρ της κατάπαυσης του πυρός.

The white flag was enshrined in international law over 100 years ago as a universal symbol of surrender. Shooting someone with a white flag is a war crime, not a mistake.

This is a reminder that Netanyahu and his cronies’ cruel siege of Gaza is only putting Israeli and… https://t.co/yK1yMqLZbE

— Ilhan Omar (@IlhanMN) December 16, 2023