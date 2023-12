Εϊλάτ: Οι Χούθι επιτέθηκαν με drones στην ισραηλινή πόλη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις τους οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Αυτή τη φορά «χτύπησαν» την ισραηλινή πόλη – θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Εϊλάτ.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ανταρτών, η οργάνωση επιτέθηκε σήμερα στην πόλη με πλήθος μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ενώ μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς.

Το Ιράν δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ, και ο εκπρόσωπος Γιαχία Σαρέα αναφέρθηκε στην Εϊλάτ σαν να βρίσκεται στη «νότια κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν -για άλλη μία μέρα- και εμπορικά πλοία. Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς, δήλωσε νωρίτερα ότι το πλοίο του πολεμικού ναυτικού HMS Diamond κατέρριψε ένα ύποπτο drone που είχε στόχο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το HMS Diamond κατέρριψε ένα ύποπτο επιθετικό drone το οποίο στόχευε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», έγραψε ο Σαπς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ένας πύραυλος Sea Viper εκτοξεύθηκε και κατέστρεψε με επιτυχία τον στόχο», συμπλήρωσε.

HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea – destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 16, 2023