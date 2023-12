Ερυθρά Θάλασσα: «Οι Χούθι απείλησαν 3 εμπορικά πλοία την Παρασκευή, χτύπησαν 2 από αυτά»

Οι δυνάμεις Ανσάρ Αλλάχ ή Χούθι της Υεμένης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία την Παρασκευή και απείλησαν να επιτεθούν σε ένα τρίτο, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στο X. Ήδη οι MAERSK και Hapag Lloyd.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 7 π.μ. (τοπική ώρα) το πρωί της Παρασκευής, όταν οι δυνάμεις Χούθι «ήρθαν σε επαφή με το μηχανοκίνητο πλοίο MSC ALANYA, ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας που ταξίδευε βόρεια στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας και απείλησαν να του επιτεθούν», ανέφερε η ανάρτηση της CENTCOM.

Οι Χούθι είπαν στο πλοίο να κάνει αναστροφή και να προχωρήσει νότια. Δεν υπήρχαν αμερικανικά πλοία στην περιοχή, ανέφερε η CENTCOM, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις «διατήρησαν άμεση επικοινωνία με το πλοίο και το ALANYA συνέχισε βόρεια». Πιστεύεται ότι ταξιδεύει με ασφάλεια αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανάρτηση της CENTCOM.

#Yemen #RedSea #Maersk Yemen army has claimed a drone attack on an Israel-bound cargo ship in the Red Sea, amid increasing tensions in the region since the… pic.twitter.com/uyfn6efKRF

pic.twitter.com/mAkeDvwQQs #BREAKING The Maersk’s Israeli-linked ship was struck by a Yemeni drone in the Red Sea.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) που εκτοξεύτηκε από το ελεγχόμενο από τους Χούθι έδαφος στην Υεμένη έπληξε το μηχανοκίνητο σκάφος AL JASRAH, ένα άλλο σκάφος με σημαία Λιβερίας που ταξίδευε νότια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο «εξέπεμψε σήμα κινδύνου που ανέφερε ότι το πλήρωμα καταπολεμούσε πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση», αν και η πυρκαγιά έχει έκτοτε σβήσει, ανέφερε η CENTCOM.

Αρκετές ώρες αργότερα, οι δυνάμεις των Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς στο στενό Bab el-Mandeb, δήλωσε η CENTCOM, πλήττοντας ένα άλλο πλοίο με σημαία Λιβερίας, το M/V PALATIUM 3.

Το PALATIUM 3 εξέπεμψε επίσης σήμα κινδύνου και δήλωσε ότι το σκάφος είχε πάρει φωτιά, στο οποίο ανταποκρίθηκε το USS Mason.

«Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από κανένα από τα τρία πλοία που δέχθηκαν επίθεση, αλλά αυτός ο τελευταίος γύρος επιθέσεων είναι μια ακόμη απόδειξη του μεγάλου κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία που προκαλούν αυτές οι ενέργειες των Χούθι», ανέφερε η ανάρτηση της CENTCOM.

At approximately 0700, Dec. 15 (Sanaa time), Houthi forces contacted the Motor Vessel MSC ALANYA, a Liberian flagged vessel that was traveling north in the southern part of the Red Sea and threatened to attack it. The Houthis directed the vessel to turn around and proceed south.… pic.twitter.com/DOA2MLqJie

