Ο στρατός του Ισραήλ χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκπέμπουν κραυγές βοήθειας από γυναίκες και μωρά για να παρασύρουν και να πυροβολήσουν Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Al Jazeera αλλά και έκθεση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Euro-Med Human Rights Monitor.

Ο δημοσιογράφος του AJ Τάρεκ Αμπού Αζούμ μετέδωσε την Τρίτη ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε τα εν λόγω drones στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ που σφυροκοπήθηκε για ακόμα μία φορά από αέρα και θάλασσα.

Σύμφωνα με την Euro-Med Human Rights Monitor η ίδια τακτική επαναλήφθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ.

«Μαρτυρίες κατοίκων του καταυλισμού, οι οποίες παραδόθηκαν στην ομάδα του Euro-Med Monitor, επιβεβαιώνουν ότι ο ήχος από γυναικείες κραυγές και κλάματα μωρών ακούστηκε αργά τη νύχτα τόσο την Κυριακή (14/4) όσο και τη Δευτέρα (15/4)», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Όταν κάποιοι από τους κατοίκους βγήκαν να ψάξουν και να βοηθήσουν, δέχτηκαν πυρά από ισραηλινά τετρακόπτερα drones. Οι ήχοι που είχαν ακούσει ήταν στην πραγματικότητα ηχογραφήσεις που έπαιζαν τα ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με σκοπό να αναγκάσουν τους κατοίκους του καταυλισμού να βγουν στους δρόμους, όπου θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν στόχος ελεύθερων σκοπευτών και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η τακτική αυτή περιελάμβανε επίσης τη μετάδοση πυροβολισμών, ένοπλων συγκρούσεων, εκρήξεων, κινήσεων στρατιωτικών οχημάτων και περιστασιακά τραγουδιών στα εβραϊκά και αραβικά, με σκοπό τον ψυχολογικό εκφοβισμό των πολιτών που ζουν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα και την πλήρη αποσύνδεση από τον εξωτερικό κόσμο.

Ένας 20χρονος κάτοικος του καταυλισμού, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία για λόγους ασφαλείας, ανέφερε στην ομάδα του Euro-MedMonitor: «Καθόμασταν τη νύχτα όταν ακούσαμε φωνές κοριτσιών και γυναικών να φωνάζουν: “Ελάτε, βοηθήστε με, είμαι τραυματισμένη!”. Βγήκαμε έξω για να μάθουμε τι συνέβαινε. Δεν βρέθηκε καμία γυναίκα, αλλά γίναμε άμεσα στόχος ενός τετρακόπτερου drone».

«Έφυγα για να γυρίσω μέσα και δύο άνθρωποι ακριβώς μπροστά μου τραυματίστηκαν σοβαρά. Λόγω των συνεχιζόμενων πυροβολισμών, δεν μπορούσαμε να τους περιθάλψουμε, οπότε καλέσαμε ασθενοφόρο και έφτασε για να τους μεταφέρει. Πολλοί κάτοικοι άκουσαν αυτούς τους ήχους και ανταποκρίθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια».

Μια 60χρονη γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε δυνατούς πυροβολισμούς και στη συνέχεια άκουσε τις κραυγές αγωνίας γυναικών, που ενημέρωναν τους κατοίκους ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί και παρακαλούσαν για βοήθεια. Η ίδια συνέχισε, λέγοντας: «Αυτός ο ήχος συνεχίστηκε για περίπου 10 με 15 λεπτά, αλλά κανείς μας δεν βγήκε έξω γιατί ήταν πολύ αργά και ήξερα ότι αυτές ήταν ηχογραφήσεις από αεροπλάνα».

These are testimonies of Palestinians who thought they heard children and women screaming for help in Gaza’s Nuseirat refugee camp, only to realize that the cries were coming from an Israeli drone broadcasting distress calls to lure them out so it could shoot them. pic.twitter.com/69OCEdCfQe

