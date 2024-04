Αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα εκτυλιχτεί «απερίγραπτη τραγωδία», προειδοποιεί σε ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την αρωγή (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ισραηλινοί βομβαρδισμοί κοντά στον καταυλισμό των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Ράφα).

«Η αλήθεια είναι ότι χερσαία επιχείρηση στη Ράφα θα προκαλούσε απλούστατα απερίγραπτη τραγωδία. Κανένα ανθρωπιστικό σχέδιο δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά λεπτομέρειες», τονίζει ο κ. Γκρίφιθς στην κατακλείδα του κειμένου.

The camps of displaced Palestinians in Rafah, southern Gaza.

Why are they refugees living in tents in their own land?

Because Israel started the genocide up north of Gaza and worked their way down south and they were told this was a “SAFE ZONE” but yet again Israel lied‼️ pic.twitter.com/pIpCsGqxQ4

— Sir Chilliebean (@Chilliebeanz) April 30, 2024