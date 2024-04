Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζεται από διάφορες πλευρές για τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα, με τους μεσολαβητές να πιέζουν τη Χαμάς να δεχτεί την πρόταση.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αναμένεται να απαντήσει γραπτά σήμερα ενώ αξιωματούχοι της δήλωσαν ότι το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται μία μόνιμη εκεχειρία.

Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχουν πάρει συνεντεύξεις από το προσωπικό δύο νοσοκομείων της Γάζας όπου βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές.

Οι φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές που διαδήλωναν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια αψήφησαν το τελεσίγραφο για να διαλύσουν τον καταυλισμό τους και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μετά την είδηση ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης ενδέχεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον υψηλόβαθμων ισραηλινών αξιωματούχων ως ύποπτων για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί βουλευτές του αμερικανικού Κογκρέσου προειδοποίησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα έχει συνέπειες και ότι ήδη ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα – σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Michael McCaul δήλωσε ότι αναμένει ένα νομοσχέδιο που θα επιβάλλει κυρώσεις σε αξιωματούχους του δικαστηρίου, παρόμοιο με αυτό που έχει ήδη κατατεθεί στη Γερουσία. Ο νομοθέτης Bar Sherman δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να εξετάσουν αν θα παραμείνουν στο Καταστατικό της Ρώμης (τη συνθήκη που θεσπίστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)»

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και ηγέτης των Ρεπουμπλικανών Μάικ Τζόνσον επιτέθηκε τη Δευτέρα στην πρόθεση του ΔΠΔ να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή» και «παράνομη»

Οι φοιτητές του Κολούμπια αψήφησαν το τελεσίγραφο και τις απειλές της διοίκησης του πανεπιστημίου ότι θα χάσουν το εξάμηνο όσοι δεν αποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις και συνεχίζουν πιο δυναμικά.

Κατέλαβαν το Hamilton Hall του πανεπιστημίου και κρέμασαν παλαιστινιακή σημαία εν μέσω επευφημιών.

Ακόμα κρέμασαν ένα πανό, μετονομάζοντας συμβολικά το Hamilton Hall σε Hind΄s Hall, στη μνήμη του 6χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε πριν δύο μήνες στη Γάζα.

Η Hind ήταν το κορίτσι που πέθανε μόνο του περιτριγυρισμένο από τους νεκρούς συγγενείς του μέσα σε αυτοκίνητο μετά από ισραηλινή επίθεση. Η Hind είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με διασώστες τηλεφωνικά και να ζητήσει βοήθεια.

Οι διασώστες που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς όπως και το 6χρονο κορίτσι. H Hind, η ιστορία της οποίας είχε γίνει ευρέως γνωστή, αγνοούνταν επί 12 ημέρες πριν τελικά βρεθεί νεκρή.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τη Δευτέρα κατά μήκος της ναυτιλιακής διαδρομής της Ερυθράς Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένου ενός ελληνικού εμπορικού σκάφους, σύμφωνα με βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία και τον αμερικανικό στρατό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ή CENTCOM, είπε ότι οι Χούθι είχαν βάλει στο στόχαστρο το MV Cyclades, ένα ελληνικό εμπορικό σκάφος που φέρει τη σημαία της Μάλτας, με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων και τρεις επιθέσεις με drone.

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο συνέχισε την πορεία του», δημοσίευσε η CENTCOM στο X, πρώην Twitter.

Νωρίτερα, η υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε εκρήξεις “σε κοντινή απόσταση” σε εμπορικό πλοίο που έπλεε στα ανοιχτά της Υεμένης βορειοδυτικά της Μόχα. «Το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή», πρόσθεσε η υπηρεσία, που διευθύνεται από το Βασιλικό Ναυτικό.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey είπε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας ήταν καθ’ οδόν από το Τζιμπουτί προς την Τζέντα και πιθανότατα στοχοποιήθηκε “λόγω του συνεχιζόμενου εμπορίου της εισηγμένης εταιρείας του με το Ισραήλ“.

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τα πυρά κατά του MV Cyclades, του MSC Orion και δύο αμερικανικών πλοίων.

Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H

Εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) πήραν συνέντευξη από το προσωπικό των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων της Γάζας, δήλωσαν δύο πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι εισαγγελείς από το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου της Χάγης φέρεται να μίλησαν με το προσωπικό του νοσοκομείου αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας και του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, ανέφερε το Reuters.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το ΔΠΔ μιλάει με ιατρικό προσωπικό για πιθανά εγκλήματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το Reuters, αν και σημείωσε ότι οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια των θυμάτων και των μαρτύρων.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πολιορκήσει τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, με Παλαιστίνιους αξιωματούχους να ζητούν έρευνες τις τελευταίες ημέρες μετά την εκταφή εκατοντάδων πτωμάτων από ομαδικούς τάφους τόσο στο νοσοκομείο Νάσερ όσο και στο νοσοκομείο αλ-Σίφα μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και το Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) βρίσκονται σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων μεταξύ τους στη Χάγη.

Και τα δύο δικαστήρια εξετάζουν επί του παρόντος υποθέσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ωστόσο, παρά τις παρόμοιες συντομογραφίες τους, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ των δύο.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του ΔΔΔ περιλαμβάνουν την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ κρατών, ενώ το ΔΠΔ διώκει άτομα για εγκλήματα πολέμου.

Η αστυνομία στην Αριζόνα αφαίρεσε με τη βία τη μαντίλα μιας γυναίκας που συμμετείχε σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δημοσιογράφο του ABC 15 στην Αριζόνα.

Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό και καταδίκασε τις αναφερόμενες ενέργειες της αστυνομίας, η οποία φέρεται να αφαίρεσε τα χιτζάμπ από πολλές γυναίκες που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία.

«Η Πρώτη Τροπολογία εγγυάται την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας. Η αστυνομία δεν μπορεί να αναστείλει αυτό το δικαίωμα», δήλωσε ο Azza Abuseif, εκτελεστικός διευθυντής του παραρτήματος του CAIR στην Αριζόνα.

Just obtained video showing police remove a woman’s hijab at ASU.

Legal sources tell @ABC15 that four women had this happen. It’s another constitutional issue from this weekend’s protests.

*This is a screenshot. Video posted in next tweet* pic.twitter.com/tfNHkERaPw

— Dave Biscobing (@DaveBiscobing15) April 29, 2024