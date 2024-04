Παλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν σήμερα τη συνεδρίαση διπλωματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη και επιτέθηκαν με πέτρες στα αυτοκίνητά τους, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ ενός από αυτά, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συνεδρίαζαν στο Παλαιστινιακό Μουσείο του Μπιρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα, όταν σημειώθηκαν τα επεισόδια, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

H επίθεση έγινε επειδή «εκπροσωπούν χώρες που είναι εταίροι στον πόλεμο εξόντωσης της Γάζας»

Ένας διπλωμάτης που ήταν παρών δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι εμφανίστηκε έξω από το κτίριο ένα πλήθος και οι συγκεντρωμένοι τους είπαν να φύγουν. Αφού οι προσπάθειες διαλόγου απέβησαν άκαρπες, οι διπλωμάτες αποχώρησαν.

Η εμπειρία ήταν «δυσάρεστη» αλλά δεν υπήρξε κάποια σοβαρή απειλή για κανέναν διπλωμάτη, πρόσθεσε.

Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πλήθος να έχει συγκεντρωθεί γύρω από ένα αυτοκίνητο και να σπάει το παρμπρίζ με πέτρες.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ

The German ambassador to the Palestinian Authority, Oliver Owcza, was chased, and his vehicle was attacked by students at Birzeit University in Ramallah earlier today. pic.twitter.com/slm7qI0I5B — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 30, 2024

The German Ambassador fleeing the scene in his car After being attacked by stone-throwing Arab «students» he visited at the Hamas-supporting university in Birzeit in the West Bank 🇩🇪🇮🇱 pic.twitter.com/YyvWv5xydJ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2024

Ο Αμρ Κάγεντ, ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ, είπε ότι ανάγκασαν τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να φύγουν για να στείλουν ένα μήνυμα ότι «όποιος είναι συνεργός στη γενοκτονία και την επίθεση στη Γάζα» δεν είναι καλοδεχούμενος.

Σύμφωνα με τον φοιτητικό πυρήνα του Πανεπιστημίου Μπιρ Ζέιτ, η επίθεση έγινε επειδή «εκπροσωπούν χώρες που είναι εταίροι στον πόλεμο εξόντωσης της Γάζας».

Ο Όλιβερ Όβτσα, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, εξέφρασε τη λύπη του για τη διακοπή της συνεδρίασης.

«Παρ’ όλα αυτά, διατηρούμε τη δέσμευση να εργαστούμε εποικοδομητικά με τους Παλαιστίνιους εταίρους μας. Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες και ο διάλογος έχουν πάντα τη θέση τους», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι φοιτητές είχαν καλέσει μέσω Facebook σε διαμαρτυρία κατά της παρουσίας του Γερμανού εκπροσώπου, με αφορμή τη στρατιωτική στήριξη που παρέχει η χώρα του στο Ισραήλ.