Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν σήμερα έκκληση για 2,8 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση για τη στήριξη άνω των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη έως τα τέλη του έτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις τροφίμων και να αποφευχθεί ο επαπειλούμενος λιμός στη Γάζα.

Η έκκληση που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι το ποσό είναι απαραίτητο για να βοηθηθούν 3,1 εκατ. άνθρωποι, να «περιοριστούν τα δεινά των ανθρώπων και να αποφευχθεί η απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζωών».

Ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης -782,1 εκατ. δολάρια- θα δοθεί για επισιτιστική βοήθεια για 2,2 εκατ. ανθρώπους στη Γάζα και για 400.000 ανθρώπους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την έκκληση αυτή.

UN & partners launch funding appeal to provide urgent assistance for millions in Gaza & the West Bank.

Amid rising challenges, including destruction, mass displacements, looming famine & more, humanitarians need further support to alleviate suffering. https://t.co/W8VpIBYOQR pic.twitter.com/k7wvyuhdDW

— United Nations (@UN) April 17, 2024