Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας ότι η ιρανική επίθεση άνευ προηγουμένου το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή δεν θα τον εκτρέψει από την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

«Μολονότι δεχτήκαμε επίθεση από το Ιράν, δεν χάσαμε από τα μάτια μας, ούτε για μια στιγμή, τη ζωτική αποστολή μας στη Γάζα, που συνίσταται να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, εντολοδόχου του Ιράν», δήλωσε χθες βράδυ ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αναπτυχθούν δύο επιπλέον ταξιαρχίες εφέδρων στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ενώ σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, υπάρχουν όμηροι που κρατούνται στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον της πόλης αυτής, την οποία παρουσιάζει ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία από το 2007 στον θύλακο.

Κι αυτό παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον και άλλων πρωτευουσών, που φοβούνται λουτρό αίματος καθώς στη Ράφα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας που εκτοπίστηκαν από άλλους τομείς.

Κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ, στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι, οι περισσότεροι σε πρόχειρους καταυλισμούς.

Χθες, μην αντέχοντας πλέον, χιλιάδες πήραν τον παραθαλάσσιο δρόμο προς βορρά, έπειτα από τη διάδοση της – ψευδούς – πληροφορίας ότι ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει πλέον σε εκτοπισμένους να γυρίσουν σπίτια τους.

“Even while under attack from Iran, we have not lost sight—not for one moment—of our critical mission in Gaza to rescue our hostages from the hands of Iran’s-proxy Hamas.”

Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s full statement: pic.twitter.com/DfZamaBwU5

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024