Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα - Οι ΗΠΑ «αρνούνται τη συμμετοχή τους» σε αντεπίθεση κατά του Ιράν

Στη μύτη των ποδιών του είναι ολόκληρος ο πλανήτης, αναρωτώμενος αν το Ισραήλ θα επιτεθεί εκ νέου στο Ιράν μετά την απάντηση του δεύτερου στο φονικό χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Συρία.

Οι ΗΠΑ απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ισραηλινή αντεπίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς να λάβει απόφαση σχετικά με το τι μέτρα θα λάβει ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν εκ νέου τον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε για να συζητήσει τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράεε δημοσίευσε στο X ότι οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν ένα ακόμη drone.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Αντράεε, αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ένα drone που πετούσε στο ισραηλινό έδαφος από τα ανατολικά.

Ο εκπρόσωπος των IDF έγραψε ότι δεν αποτελούσε απειλή, αλλά δεν ανέφερε ποιος πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνος για την πτήση του drone.

Πτώση στα χρηματιστήρια της Ασίας και άνοδος στην τιμή του χρυσού, είναι δύο από τις αναμενόμενες επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά το στρατιωτικό χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ, και καθώς δεν έχει ακόμα διαφανεί πώς θα απαντήσει το Τελ Αβίβ.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν σε μικρή απόσταση από την Εϊλάτ τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατ’ αυτήν εξαπολύθηκε από την Υεμένη.

