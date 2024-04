Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στη Ράφα, στη νότια Γάζα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει για την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη.

Ωστόσο, δεν θεωρείται σίγουρο ότι η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να θέσουν βέτο.

Η UNRWA κατήγγειλε στο ΣΑ του ΟΗΕ ότι η Λωρίδα της Γάζας έχει μεταμορφωθεί εντελώς μετά τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων μηνών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να ανέβαλε την επίθεση-απάντηση στο Ιράν μετά από επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν.

Μετά τα δημοσιεύματα, που έφεραν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να «παγώνει» τα σχέδια για άμεση απάντηση στο Ιράν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τζο Μπάιντεν, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τα ανταλλάγματα, που φέρεται να ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών κτιρίων και άλλων υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Χιάμ, στον νότιο Λίβανο.

Αεροσκάφη των IDF έριξαν επίσης κατά δύο μαχητών στην περιοχή του χωριού Καφρ Κίλα, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.



Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης φέρεται να συνέλαβε τέσσερις φιλο-Παλαιστίνιους διαδηλωτές έξω από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου κόσμος έχει συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς εκατοντάδες φοιτητές που διαδηλώνουν μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν στο σημείο, ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες ήταν ανήλικος.

Αναλυτικότερα, υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία γύρω από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για να υποστηρίξει εκατοντάδες φοιτητές που έχουν στήσει «Κατασκήνωση αλληλεγγύης στη Γάζα» σε κεντρικό χώρο μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου έχει δώσει προθεσμία στους φοιτητές να εκκενώσουν τον χώρο διαμαρτυρίας τους, αλλά η οργάνωση «Columbia Students for Justice in Palestine» («Φοιτητές του Κολούμπια για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη») έχει καλέσει περισσότερους ανθρώπους να «φέρουν έναν φίλο, κουβέρτες και σνακ» και να συμμετάσχουν στη διαδήλωσή τους.



POWER TO THE PEOPLE ❤️‍🔥 Join us outside our encampment all night long. Bring a friend, blankets, and snacks!! Follow our telegram for updates: https://t.co/0ILWlt4kvR #cu4palestine pic.twitter.com/15SCqgCZ6E

NOW: NYPD moved in and made 4 arrests of protesters outside Columbia University, including a minor, according to protesters — one was reportedly arrested for an airhorn pic.twitter.com/TemeaKwRb4

— katie smith (@probablyreadit) April 18, 2024