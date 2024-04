Εύφλεκτη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την διεθνή κοινότητα να βρίσκεται σε αναμονή της ισραηλινής απάντησης στο Ιράν , που από την πλευρά του προειδοποιεί ότι «και η παραμικρή ενέργεια κατά των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αυστηρή, εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση εναντίον όλων των δραστών».

Εντονες πάντως είναι οι διαφωνίες εντός της κυβέρνησης του Ισραήλ για το μέγεθος και τη χρονική στιγμή της απάντησης. Οι ΗΠΑ περιμένουν «περιορισμένο» χτύπημα και ανακοινώνουν την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει αύριο Πέμπτη για το αίτημα των Παλαιστινίων να γίνουν κράτος-πλήρες μέλος του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με τις IDF να βομβαρδίζουν προσφυγικό καταυλισμό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάλεσε την Τετάρτη το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι είναι καιρός για κατάπαυση του πυρός.

Η Ιταλία υποστήριξε αρχικά τις ενέργειες του Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά πρόσφατα μετρίασε την υποστήριξή της λόγω των χιλιάδων θανάτων αμάχων.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Stampa, ο Ταγιάνι υποστήριξε ότι ο πόλεμος στη Γάζα προκλήθηκε από τη «βάρβαρη» επίθεση της Χαμάς. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ωστόσο, τώρα είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πλήξει μαζικά τον παλαιστινιακό πληθυσμό»

Η κυβέρνηση της Βρετανίας κάλεσε χθες Τρίτη το βράδυ να τερματιστούν οι «απαράδεκτες» βίαιες επιθέσεις στη Δυτική Όχθη από ισραηλινούς εποίκους εναντίον παλαιστινίων πολιτών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι, κι αξίωσε οι ισραηλινές αρχές να ασκήσουν ποινικές διώξεις στους δράστες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θορυβημένο για το επίπεδο της βίας» στη Δυτική Όχθη μετά τον «φρικιαστικό» θάνατο 14χρονου ισραηλινού εφήβου το Σάββατο, τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο θάνατος του εφήβου υπό ακόμη άγνωστες συνθήκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πυροδότησε εκτεταμένες ενέργειες αντιποίνων από εποίκους, που επιτέθηκαν σε χωριά και πυρπόλησαν σπίτια και οχήματα το σαββατοκύριακο.

«Οι βίαιες επιθέσεις από πλευράς εξτρεμιστών εποίκων οδήγησαν στους θανάτους τεσσάρων Παλαιστινίων», θυμίζει η βρετανική διπλωματία, ενώ άλλοι 75 και πλέον τραυματίστηκαν.

«Η άσκηση τέτοιας βίας εναντίον πολιτών είναι εντελώς απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει αμέσως», συνεχίζει το δελτίο Τύπου του βρετανικού ΥΠΕΞ, υπενθυμίζοντας πως πρόσφατα επιβλήθηκαν κυρώσεις σε εξτρεμιστές εποίκους.

Κρίνοντας πως οι θάνατοι σηματοδοτούν την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην περιοχή σε «κρίσιμη στιγμή», το Φόρεϊν Όφις τονίζει πως είναι «ζωτικής σημασίας οι ισραηλινές αρχές να αποκαταστήσουν την ηρεμία και να διενεργήσουν επείγουσες και διαφανείς έρευνες για όλους τους θανάτους και να εγγυηθούν πως όλοι οι δράστες βίαιων επιθέσεων θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

Τουλάχιστον 468 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου υπολογίζεται ότι ζουν σήμερα πάνω από 490.000 Ισραηλινοί, θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η ισραηλινή απάντηση στην ιρανική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα περιλαμβάνει ένα «περιορισμένο χτύπημα» στο ιρανικό έδαφος.

Αρκετά ανήσυχη είναι η Κίνα, καθώς βλέπει να κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά την εκτόξευση εκατοντάδων drone και πυραύλων από το Ιράν με στόχο να πλήξουν το Ισραήλ. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το κινεζικό ΥΠΕΞ καλούσε τα δύο μέρη να επιδείξουν ψυχραιμία, προσπαθώντας να διατηρήσει τον ρόλο του ειρηνοποιού στην περιοχή. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους, που άρχισαν να διεξάγονται τον Ιανουάριο, είναι πλέον πρακτικά καθημερινές.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Υπάλληλοι του τεχνολογικού κολοσσού συνελήφθησαν αφού πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη και στο Sunnyvale της Καλιφόρνια για περισσότερες από εννέα ώρες.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι δεν θα φύγουν μέχρι η Google να αποσυρθεί από τη σύμβαση τεχνητής νοημοσύνης και επιτήρησης ύψους 1,2 δισ. δολαρίων μεταξύ του Ισραήλ, της Google και της Amazon.

Οι εργαζόμενοι της Google έχουν εδώ και καιρό μιλήσει κατά του έργου «Nimbus», με τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους να περιγράφουν «θεσμοθετημένη προκατάληψη» εντός της εταιρείας.

BREAKING— ARRESTS OF GOOGLE WORKERS BEGIN IN NYC

WE WILL CONTINUE TO ORGANIZE@ThomasOrTK YOU ARE A GENOCIDE PROFITEER

DROP PROJECT NIMBUS NOW

NO TECH FOR GENOCIDE pic.twitter.com/pxBgLQUuD7

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 17, 2024