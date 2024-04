Επεισόδιο με Φον Ντερ Λάιεν: «Το αίμα των παιδιών της Παλαιστίνης είναι στα χέρια σας»

Λεκτική επίθεση δέχτηκε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία της κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Ένας άντρας διέκοψε απότομα την Ευρωπαία αξιωματούχο, την οποία χαρακτήρισε ως εγκληματία, με αφορμή όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας κατά του άμαχου πληθυσμού των Παλαιστινίων.

Ο άντρας συνέχισε να κατηγορεί την Ευρωπαία αξιωματούχο, ενώ τον απομάκρυναν από την αίθουσα, τη στιγμή που η φον ντερ Λάιεν παρέμεινε ακίνητη και χωρίς να αντιδρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Κυρία φον ντερ Λάιεν, αυτή είναι η σύλληψη ενός πολίτη! Σας κατηγορούν για βοήθεια στη γενοκτονία στη Γάζα! «Έχετε εκφράσει την πλήρη υποστήριξη στο Ισραήλ στην αρχή αυτής της γενοκτονίας! Έχετε στα χέρια σας αίμα παιδιών της Παλαιστίνης! Είστε εγκληματίας, κυρία φον ντερ Λάιεν! Πρέπει να είστε στη Χάγη! Δεν πρέπει να είστε εδώ. Δεν πρέπει να ψάχνετε για δεύτερη θητεία! Είστε εγκληματίας πολέμου!», φώναξε μεταξύ άλλων ο άντρας.

«Ελεύθερη Παλαιστίνη! Ελεύθερη Παλαιστίνη!», πρόσθεσε, καθώς τον έβγαζαν από την αίθουσα.

«The blood of Palestinian children is on your hands!»

A speech by Ursula von der Leyen was briefly interrupted by a man who accused her of being a «criminal» over her support for Israel. pic.twitter.com/WQrwPcfpD3

— NoComment (@nocomment) April 17, 2024