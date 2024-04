Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε ότι η χώρα του έχει στείλει πολλά «μηνύματα» στις ΗΠΑ για να τις διαβεβαιώσει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει «την εξάπλωση της έντασης» στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ.

«Αυτό που μπορεί να οξύνει την ένταση στην περιοχή είναι η συμπεριφορά του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν κατά την άφιξή του τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Νέα Υόρκη για μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ επεσήμανε χθες ότι διατηρεί «το δικαίωμα να προστατευθεί» έναντι του Ιράν, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή εναντίον του ισραηλινού εδάφους με drones και πυραύλους.

Ο Αμιραμπντολαχιάν επέμεινε ότι «εστάλησαν μηνύματα πριν και μετά την επιχείρηση» προς τις ΗΠΑ, κυρίως μέσω της ελβετικής πρεσβείας στην Τεχεράνη η οποία εκπροσωπεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. Τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο «να συμβάλλουν στη σωστή κατανόηση των ενεργειών του Ιράν», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Είπαμε ξεκάθαρα στους Αμερικανούς ότι η απόφαση (…) να απαντήσουμε στο ισραηλινό καθεστώς», μετά το πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, «ήταν οριστική», εξήγησε ο Ιρανός υπουργός.

«Προσπαθήσαμε να πούμε ξεκάθαρα στις ΗΠΑ στα μηνύματα αυτά ότι δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση της έντασης στην περιοχή», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Νέα Υόρκη ο Αμιραμπντολαχιάν πρόκειται να συνομιλήσει με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και με υπουργούς Εξωτερικών στο περιθώριο συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο πρόκειται να εξετάσει το αίτημα για την ένταξη της Παλαιστίνης ως πλήρες κράτος μέλος στον ΟΗΕ.

Iran’s FM Hossein Amirabdollahian landed in New York City and will later address the UN Security Council as tit-for-tat attacks with Israel raise fears of a wider war in the Middle East.

🔴 LIVE updates: https://t.co/nNfx8WoXao pic.twitter.com/NwzhC5LDmX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 18, 2024