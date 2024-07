Τζο Μπάιντεν: Ο αποχαιρετισμός που θα διαρκέσει έξι μήνες

Στον επιταχυμένο πολιτικό χρόνο των ΗΠΑ, οι πληροφορίες ότι ο Μπαράκ Ομπάμα επρόκειτο να εκφράσει σύντομα και δημόσια τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις (γιατί κατ’ ιδίαν το είχε ήδη κάνει, άλλωστε είναι, σύμφωνα με το NBC, σε τακτική επικοινωνία μαζί της και οι δυο τους σχεδιάζουν κοινές προεκλογικές εμφανίσεις) έκαναν προχθές το διάγγελμα που απηύθυνε από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τετάρτης ο Τζο Μπάιντεν να μοιάζει ήδη παλιό.

Ομως η δεκάλεπτη ομιλία με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά ο αμερικανός πρόεδρος τον μακρύ αποχαιρετισμό του θα βρει σίγουρα τη θέση που της πρέπει στην Ιστορία.

Ηταν η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Μπάιντεν έπειτα από εκείνη την επιστολή που ανέβασε την Κυριακή στα σόσιαλ μίντια, ανακοινώνοντας την απόφασή του να μη διεκδικήσει, τελικά, δεύτερη θητεία – και να στηρίξει στη θέση του την Κάμαλα Χάρις.

Δεν αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε, ούτε στις αμφιβολίες για την πνευματική του οξύτητα και τις σωματικές αντοχές του, εξήγησε απλά την επιλογή του επικαλούμενος την ανάγκη να «σωθεί η δημοκρατία» στη χώρα και να δοθεί χώρος σε «νεότερες φωνές».

«Ηταν η τιμή και το προνόμιο της ζωής μου να είμαι ο πρόεδρός σας, όμως η υπεράσπιση της δημοκρατίας, η οποία διακυβεύεται, είναι πιστεύω σημαντικότερη από οποιονδήποτε τίτλο» είπε ο 81χρονος Μπάιντεν στο διάγγελμά του, χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες έγινε προφανές για εμένα ότι έπρεπε να ενώσω το κόμμα μου» και «το έθνος» συνέχισε. «Αποφάσισα λοιπόν πως ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσω ήταν να δώσω τη σκυτάλη σε μια νέα γενιά. Ξέρω ότι υπάρχει χρόνος και χώρος για την πολυετή εμπειρία στη δημόσια ζωή, όμως υπάρχει επίσης χρόνος και χώρος για νέες φωνές, φρέσκες φωνές, ναι, νεότερες φωνές, και αυτός ο χρόνος και αυτός ο χώρος έχουν έρθει» πρόσθεσε.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024