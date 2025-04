Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος. Όχι εδώ στο Ισραήλ», σε ομιλία του κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τους στρατιώτες της Ιργκούν που έπεσαν στη μάχη του 1948 για τη Γιάφα, όπως αναφέρει η Haaretz.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις στη Γάζα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είπε: «Δεν προχωρήσαμε σε χερσαίες επιχειρήσεις επειδή δεν υπήρχε εθνική ή διεθνής νομιμότητα, αλλά μετά την 7η Οκτωβρίου έπρεπε να μπούμε και να αποφασίσουμε για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει καμία συγχώρεση και σίγουρα καμία αυτοσυγκράτηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «χάρη στον ηρωισμό των στρατιωτών μας και χάρη στις σταθερές και τεκμηριωμένες αποφάσεις της κυβέρνησής μου, σπάσαμε τον άξονα του κακού στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και άλλα μέρη. Δεν έχουμε εγκαταλείψει την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, μην πιστεύετε αυτά που ακούτε στα κανάλια… Δηλητηρίαση ή τρομολαγνεία, με λίγα λόγια, προπαγάνδα είναι».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι ένας περιφερειακός συντονιστής του ΠΟΥ του ζήτησε να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χάκαμπι δήλωσε: «Αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι να συνεργαστούμε για να ασκήσουμε την πίεση εκεί που πραγματικά πρέπει – στη Χαμάς. Να μας δώσει την ευκαιρία να ανοίξουμε αυτούς τους ανθρωπιστικούς διαύλους».

Η ανάρτηση του Χάκαμπι στο Χ:

A @WHO official called upon me to put pressure on Israel to bring more humanitarian aid to the people of Gaza. How about we put the pressure where it really belongs – on Hamas. pic.twitter.com/5AAv5Q63DD

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) April 21, 2025