Φορτηγά αεροσκάφη των ΗΠΑ που έκαναν δεκάδες πτήσεις από το τέλος Ιανουαρίου μετέφεραν βαρύ οπλισμό στο Ισραήλ, όπως αποδεικνύουν δεδομένα πτήσεων που εξέτασε η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων Sanad του Al Jazeera.

Τα δεδομένα από το Flight Radar αποτυπώνουν την κίνηση 47 στρατιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων 30 φορτηγών αεροσκαφών, κατά την περίοδο από τις 25 Ιανουαρίου, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, έως τις 18 Απριλίου, περίπου ένα μήνα μετά την επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ.

Ορισμένες από τις πτήσεις έφτασαν από επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ αυτών των πτήσεων, 16 πραγματοποιήθηκαν μετά την επανέναρξη του πολέμου στις 18 Μαρτίου, όταν παραβιάστηκε μονομερώς η κατάπαυση του πυρός του Ιανουαρίου.

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου αερομεταφορά» για στρατιωτικές προμήθειες.

