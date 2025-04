Οι Χριστιανοί στην Παλαιστίνη, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ρισκάρουν για να συμμετάσχουν στις τελετουργίες του Πάσχα.

Το Μεγάλο Σάββατο ισραηλινές δυνάμεις εμπόδιζαν τους πιστούς στην Παλιά Πόλη της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ να φτάσουν στις εκκλησίες καθώς είχαν μετατρέψει την πόλη σε στρατιωτική ζώνη, στήνοντας σημεία ελέγχου σε όλη την περιοχή και στα σοκάκια που οδηγούν στον Πανάγιο Τάφο.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό Wafa ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν για ώρα την πρόσβαση των πιστών – συμπεριλαμβανομένου του αντιπροσώπου του Βατικανού στην Παλαιστίνη, Αρχιεπισκόπου Adolfo Tito Yllana – κρατώντας τους στα σημεία ελέγχου.

A Dangerous Precedent: The occupation prevents the Apostolic Nuncio (Vatican Ambassador) to the State of Palestine from entering the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem to observe Holy Saturday. The Ministry of Foreign Affairs calls on the international community and… pic.twitter.com/JnTTbS2sxH



Ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής Rafi Ghattas, με έδρα την Ιερουσαλήμ, δημοσίευσε ένα βίντεο από το προαύλιο της εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις ήταν περισσότερες από τους πιστούς.

This Easter, Palestinian Christians are once again met with systematic repression, force, apartheid, and restrictions, instead of peace & reverence.

In occupied #Jerusalem, where it all began, faith is not protected—it’s targeted.

The world cannot stay idle.

📹 Rafi Ghattas pic.twitter.com/EJm7diRW6l

— Government Communication Center (@pal_gcc_en) April 19, 2025