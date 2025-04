Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Delta Air Lines έπιασε φωτιά στον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο τη Δευτέρα και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν μέσω των εξόδων έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – FAA.

Βίντεο δείχνει καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το πλάι του αεροσκάφους. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την εξάτμιση της μιας από τις δύο μηχανές του αεροπλάνου.

Οι επιβάτες της πτήσης 1213 από το Ορλάντο προς την Ατλάντα απομακρύνθηκαν γρήγορα. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 282 επιβάτες, 10 αεροσυνοδοί και 2 πιλότοι.





«Εκτιμούμε τη συνεργασία των πελατών μας και ζητάμε συγγνώμη για την εμπειρία», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια και οι ομάδες της Delta θα εργαστούν για να μεταφέρουν τους πελάτες μας στους τελικούς τους προορισμούς το συντομότερο δυνατό».

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό και θα τους δοθεί φαγητό και ποτό πριν επιβιβαστούν σε νέα πτήση για τους προορισμούς τους. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Delta Airlines plane caught on fire in Orlando on Monday.

Everyone on the plane had to be evacuated.

Delta still practices DEI.

(No sound) pic.twitter.com/R2EkvSQAfr

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 21, 2025