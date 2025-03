Πανικός και τρόμος επικράτησε σε πτήση στις ΗΠΑ, όταν ο δεξιός κινητήρας του αεροσκάφους της FedEx τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσι. Οι πιλότοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση.

«Αφού απογειώθηκε στις 7:58 π.μ. (τοπική ώρα), το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Νιούαρκ για αναγκαστική προσγείωση στις 8:07 π.μ. (τοπική ώρα)», αναφέρουν τα διεθνή Μέσα.

Όπως μεταδίδουν, όσοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο φέρεται να άκουσαν «εκρήξεις» και περιέγραψαν πώς οι φλόγες ήταν ορατές ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στο αέρα.

Βίντεο στα social media δείχνουν το αεροπλάνο να προσγειώνεται με ασφάλεια ενώ ο κινητήρας φλέγεται. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ η φωτιά αποδόθηκε σε σμήνος πουλιών και έσβησε χωρίς ν α επεκταθεί.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 1, 2025