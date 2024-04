Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και αποφάσισαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

«Οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι σαφές μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε» σημείωσε προσθέτοντας ότι σκοπός είναι η προστασία των αμάχων, ενώ παράλληλα οι 27 ζητούν απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ταυτόχρονα, ο Σαρλ Μισέλ επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» και της διανομής περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Γάζα.

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να απομονωθεί το Ιράν.

Press statement by @CharlesMichel @eucopresident, following the Special #EUCO on 17 April 2024 in #Brussels.

«It’s very important to provide more air defence systems, more ammunitions.»https://t.co/5nIBYuBpWn

