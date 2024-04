Η φωτογραφία της Παλαιστίνιας που κρατά στην αγκαλιά της το σαβανωμένο σώμα της ανιψιάς της που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του World Press Photo.

Η φωτογραφία ανήκει στον φωτορεπόρτερ του Reuters Μοχάμεντ Σάλεμ και δείχνει την Ινάς Μαάμαρ να νανουρίζει το άψυχο σώμα της πεντάχρονης ανιψιάς της, της Σάλι, που σκοτώθηκε μαζί με την μητέρα και την αδελφή της από ισραηλινό πύραυλο που χτύπησε το σπίτι τους στη Χαν Γιουνίς τον Οκτώβριο.

Ο Μοχάμεντ Σάλεμ βρισκόταν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στις 17 Οκτωβρίου όταν είδε την 36χρονη Ινάς Αμπού Μαάμαρ στο νεκροτομείο να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της το σώμα του νεκρού κοριτσιού τυλιγμένο σε σάβανο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε 10 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα.

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.

The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 18, 2024