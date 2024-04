«Ενα στίγμα πάνω σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα»

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικές οργανώσεις χαρακτήρισαν «περισσότερο από καταστροφική» την κατάσταση στη Γάζα, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εισήλθε χθες Κυριακή στον έβδομο μήνα (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Δάσκαλοι, γιατροί, εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων σκοτώνονται. Ο λιμός είναι επικείμενος», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η επικεφαλής της UNICEF Κάθριν Ράσελ, αναφέροντας ότι έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 13.000 παιδιά, σύμφωνα με τις στατιστικές των υπηρεσιών υγείας της Γάζας, οι οποίες διοικούνται από τη Χαμάς.

Η πολιορκία του Ισραήλ «καταβροχθίζει τα σώματα των μωρών και των μικρών παιδιών»

«Το επίπεδο και η ταχύτητα των καταστροφών προκαλεί σοκ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη μια κατάπαυση του πυρός ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

War in Gaza has reportedly killed over 13K children and injured countless more. Homes, schools and hospitals in ruin. Teachers, doctors and humanitarians killed. Famine is imminent. The level and speed of destruction are shocking. Children need a ceasefire NOW. — Catherine Russell (@unicefchief) April 6, 2024

Η κατάσταση είναι «περισσότερο από καταστροφική», επισήμανε ο Ζαγκάν Σαπαγκέν, γενικός διευθυντής της IFRC, της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Εκατομμύρια ζωές απειλούνται από την πείνα», προειδοποίησε. «Ενα κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει οπωσδήποτε να φθάσει σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη. Οχι αύριο, αλλά τώρα».

Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις (OCHA) Μάρτιν Γκρίφιθς είχε χαρακτηρίσει προχθές «προδοσία της ανθρωπότητας» τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Η IFRC υπενθύμισε ότι 18 μέλη του δικτύου της – 15 εργαζόμενοι ή εθελοντές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και τρεις της αντίστοιχης υπηρεσίας του Ισραήλ, της Magen David Adom – έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

«Σκοτώνει, τραυματίζει και κάνει να λιμοκτονούν»

Στο X, ο Σαπαγκέν ζήτησε «να προστατευθούν οι άμαχοι, οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι γιατροί και οι εγκαταστάσεις τους», καθώς και «να απελευθερωθούν άνευ όρων όλοι οι όμηροι».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε από την πλευρά της πως, αν και «η σταθερή έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι ζωτικής σημασίας», αυτή δεν είναι «παρά ένα μέρος της λύσης».

«Τα δύο μέρη οφείλουν να διεξάγουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους χωρίς να πλήττονται οι άμαχοι», έγραψε στο X.

Six months since the escalation of hostilities between Gaza & Israel, the situation is dire. A steady flow of humanitarian aid is needed, but this is only part of the solution: Both sides must conduct their military operations in a way that spares civilians caught in the middle. pic.twitter.com/ARYRuXzVC7 — ICRC (@ICRC) April 7, 2024

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους επανέλαβε επίσης στο X την καταδίκη από τον οργανισμό του «της βάρβαρης πράξης βίας» της Χαμάς και την έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ομως, υπογράμμισε στο X, «αυτή η φρικαλεότητα δεν δικαιολογεί τους τρομερούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιούνται (…) την καταστροφή του συστήματος υγείας στη Γάζα από το Ισραήλ, που σκοτώνει, τραυματίζει και κάνει να λιμοκτονούν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, περιλαμβανομένων εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις».

«Η άρνηση θεμελιωδών αναγκών – τροφή, καύσιμα, υγιεινή, καταφύγιο, ασφάλεια και φροντίδες υγείας – είναι απάνθρωπη και αφόρητη», πρόσθεσε.

«Η άβυσσος της κόλασης…»

«Ο θάνατος και οι σοβαροί τραυματισμοί χιλιάδων παιδιών στη Γάζα (…) θα παραμείνουν ένα στίγμα πάνω σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα», τόνισε ακόμα.

It has been 6 months since the brutal attacks in #Israel by Hamas and other groups, in which 1,200 people were killed, many more injured and hundreds abducted. @WHO once again condemns this barbaric act of violence and demands the release of remaining hostages. However, this… pic.twitter.com/4esDoUEt2F — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 7, 2024

Για τον επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), τον Φιλίπ Λαζαρινί, «η άβυσσος της κόλασης στη Γάζα βαθαίνει μέρα με τη μέρα».

«Ολες οι γραμμές – περιλαμβανομένων των κόκκινων γραμμών – έχουν παραβιασθεί» και ο πόλεμος «επιδεινώνεται από την πείνα που οφείλεται στην πολιορκία η οποία επιβάλλεται από το Ισραήλ» και «καταβροχθίζει τα σώματα των μωρών και των μικρών παιδιών», έγραψε ο Λαζαρινί στο X.

No words can do justice to the horrors that people in #Gaza are living in since the war began six months ago. The lives of 2 million people were turned upside down, often overnight. Many lost the most precious: their loved ones. Everything is in short supply except for… pic.twitter.com/9wmPSPyKIv — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 7, 2024

Πηγή: ΑΠΕ