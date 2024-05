Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν απόψε κεντρική διασταύρωση στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εναντίον του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων».

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Πλατεία Ηρώων, έναν πολυσύχναστο κόμβο της γεωργιανής πρωτεύουσας.

Χθες (1/5) το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ότι είναι ρωσικής εμπνεύσεως.

Σύμφωνα με αυτό, οι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, θα καταχωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες», ότι εξυπηρετούν δηλαδή συμφέροντα ξένης δύναμης.

Το γεωργιανό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε τρίτη ανάγνωση σε περίπου δύο εβδομάδες.

The number of people on the «Heroes Square» in #Tbilisi is growing by the minute pic.twitter.com/0hW0JODwPG

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα την «απόσυρση» του νομοσχεδίου περί «ξένης επιρροής» και εξέφρασε την ανησυχία του για τη «δυσανάλογη χρήση βίας» εναντίον όσων αντιτίθενται σε αυτό.

«Προτρέπω τις γεωργιανές αρχές να αποσύρουν το νομοσχέδιο αυτό και να αρχίσουν έναν διάλογο, κυρίως με την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι ο χαρακτηρισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που επωφελούνται από ξένη χρηματοδότηση ως ‘οργανώσεις που ενεργούν προς το συμφέρον ξένης δύναμης’ συνιστά σοβαρή απειλή για τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι».

«Με ανησυχούν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης κατά των διαδηλωτών και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στο Τμπιλίσι, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, αυτή την εβδομάδα», υπογράμμισε ο Τουρκ.

Από τις 9 Απριλίου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου.

Το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, εισήγαγε εκ νέου το νομοσχέδιο αυτό που θεωρείται εμπόδιο στις προσδοκίες της Τυφλίδας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βουλευτές ψήφισαν την Τετάρτη με 83 ψήφους υπέρ και 23 κατά το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο το Γεωργιανό Όνειρο σκοπεύει να υιοθετήσει οριστικά έως τα μέσα Μαΐου, παρά τις τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων στον δρόμο των πολέμιών του.

Το κείμενο – το οποίο επικρίθηκε αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες – αναμένεται να περάσει από τρίτη ανάγνωση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία είναι σε αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να ασκήσει βέτο. Το Γεωργιανό Όνειρο, ωστόσο, διαθέτει αρκετές ψήφους για να μπορέσει να το παρακάμψει.

«Καλώ τις αρχές να διενεργήσουν γρήγορες και διαφανείς έρευνες για όλες τις καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια ή μετά τις διαδηλώσεις ή κατά την κράτηση», τονίζει ο Τουρκ.

Ζητεί την απελευθέρωση των ανθρώπων που συνελήφθησαν «αυθαίρετα» και επίσης καλεί τους διαδηλωτές «να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ειρηνικά και χωρίς να καταφεύγουν στη βία».

Never in my life would I have thought that I’d just march on the Tbilisi overpass. They arrested and mistreated tens blocking Heroes Square, so now they have us in thousands. The city paralyzed. #Georgia #TbilisiProtests #NoToRussianLaw pic.twitter.com/BdNZk94CXG

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) May 2, 2024