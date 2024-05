Live: «Η Γάζα εξαφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον χάρτη» – Το Ισραήλ ενισχύει την χερσαία εισβολή στη Ράφα

Για 224η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με τις θανατηφόρες μάχες και τους βομβαρδισμούς να μην έχουν τέλος.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε κατοικίες και καταφύγια από το βορρά προς το νότο, ενώ εντείνει και τις επιχειρήσεις στη Ράφα εν όψει μιας αναμενόμενης χερσαίας επιχείρησης, αψηφώντας τις παγκόσμιες προειδοποιήσεις για την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων που βρίσκουν καταφύγιο στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη.

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και οι ακροάσεις της τέταρτης αίτησης της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ που το κατηγορεί για γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, ζητώντας του αυτή τη φορά να σταματήσει την επιχείρησή του στη Ράφα.

«Πριν από επτά μήνες, η Νότια Αφρική δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η Γάζα θα εξαφανιζόταν σε μεγάλο βαθμό από τον χάρτη», δήλωσε χθες ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στην Ολλανδία, Vusimuzi Madonsela.

«Η Νότια Αφρική παρουσιάζει προκατειλημμένους και ψευδείς ισχυρισμούς που βασίζονται σε αναξιόπιστες πηγές της Χαμάς», απάντησε το ΥΠΕΞ του Ισραήλ και κάλεσε το Δικαστήριο «να απορρίψει την προσφυγή».

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια.

Περίπου 30 εκτοπισμένοι είχαν καταφύγει στο σπίτι. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ψάχνουν αναζητούν στα ερείπια τους τραυματίες

Η καλλιτέχνης του δρόμου, Εμμαλέν Μπλέικ, δημιούργησε στο Δουβλίνο μια γιγαντιαία τοιχογραφία της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ, που σκοτώθηκε μαζί με έξι συγγενείς της στη Γάζα, όταν ένα ισραηλινό τανκ άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν.

Η Μπλέικ ζωγράφισε την τοιχογραφία έξω από το γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μποέμιανς, με αφορμή την αναμέτρησή της με την γυναικεία ομάδα της Παλαιστίνης, η οποία αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος για πρώτη φορά και νίκησε 2-1 τους γηπεδούχους.

Ο φιλικός αγώνας είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με την 76η επέτειο μνήμης της Νάκμπα από την Παλαιστίνη.

Η δολοφονία της Χιντ και των συγγενών της προκάλεσε παγκόσμια οργή τον περασμένο Φεβρουάριο. Μόνη και τρομοκρατημένη μέσα στο αυτοκίνητο με τα πτώματα των αγαπημένων της προσώπων, η Χιντ κάλεσε την Ερυθρά Ημισέληνο της Παλαιστίνης (PRCS), η οποία έστειλε πλήρωμα έκτακτης ανάγκης για να τη σώσει. Οι δύο υπάλληλοι της PRCS σκοτώθηκαν επίσης από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Outside the stadium a very special mural has just been completed by @emmaleneblake

It is of Hind Rajab, a six year old girl who was murdered by the Israeli military, after being the sole survivor of Israeli tank fire on the vehicle in which she had fled with six relatives.

Her… pic.twitter.com/XKXjZZgtQv

— Bohemian Football Club (@bfcdublin) May 15, 2024