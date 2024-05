Μαίνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν εκατέρωθεν πυρά. Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή η λιβανέζικη οργάνωση απάντησε σε επιδρομή που σκότωσε διοικητή της με ομοβροντία ρουκετών σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ο Χουσεΐν Καντέρ Μαχντί ήταν ανώτερος διοικητής πεδίου της λιβανέζικης οργάνωσης και «μαρτύρησε στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ», όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η λιβανέζικη οργάνωση για τους μαχητές τους που σκοτώνονται στο πεδίο των μαχών.

﷽ #Hezbollah announces with the greatest pride & honor, the Islamic Resistance exalts the martyr fighter Hussein Khader Mahdi, “Abu Khader,” born in 1962 from the town of Al-Najariya in southern #Lebanon , who rose as a martyr on the path to liberate Al-Quds (Palestine). 🕊🇱🇧🌹 pic.twitter.com/XXdQwWGc73

Ο Χουσεΐν Καντέρ Μαχντί ήταν 62 ετών και έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Νατζαριγιέ, νότια της Σιδώνας στον κεντρικό Λίβανο.

Στο συγκεκριμένο χτύπημα έχασαν τη ζωή τους εκτός από τον Μαχντί και δύο Σύροι υπήκοοι και τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νατζαριγιέ, οι οποίες αποτελούσαν μέρος του συστήματος αεράμυνας της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), τα χτυπήματα έπληξαν ένα όχημα, ένα χωράφι και ένα μικρό εργοστάσιο τούβλων όπου σκοτώθηκαν δύο Σύροι εργάτες.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση πλήγματος εναντίον εγκαταστάσεων στο Νατζαριγιέ, οι οποίες, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν από μονάδα αεράμυνας της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις IDF, αρκετοί μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις στην παραλιακή πόλη, νότια της Σιδώνας.

«Οι ενώσεις αυτές χρησιμοποιούνταν από τη συστοιχία αεράμυνας της Χεζμπολάχ και αποτελούσαν απειλή για τα ισραηλινά αεροσκάφη», ανέφεραν οι IDF.

Σε βίντεο που έχει ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η στιγμή της επίθεσης που σκότωσε τον διοικητή της Χεζμπολάχ, όπου φαίνεται ένα χτύπημα από drone των IDF, στο φορτηγάκι στο οποίο επέβαινε ο Μαχντί, το οποίο στην αρχή τυλίγεται στις φλόγες και στη συνέχεια καλύπτεται από ένα σύννεφο καπνού.

Μάλιστα ο Μαχντί φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του εργοστάσιου, το οποίο έπληξαν οι IDF.

Ο θάνατος του Μαχντί ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σε 301.

Η Χεζμπολάχ απάντησε στην επίθεση με ομοβροντία ρουκετών, καθώς περίπου 75 ρουκέτες έπληξαν πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Approx. 75 launches were identified crossing from Lebanon toward Israeli territory earlier today. Thanks to our aerial defense systems, dozens were intercepted.

Before this barrage, we identified and struck a Hezbollah launcher in the area of Yaroun. This launcher was ready to… pic.twitter.com/te5tSXN4eO

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024