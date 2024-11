Σοκ στην κοινότητα του YouTube, με τον θάνατο διάσημου YouTuber. Ο Andre Beadle έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Υόρκη.

Ο 25χρονος έγινε γνωστός ως 1Stockf30 κάνοντας βιντεάκια με γρήγορα αμάξια, δοκιμάζοντας τα όρια τους αλλά και τα δικά του.

Ο 1Stockf30 άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα και αναποδογύρισε σε αυτοκινητόδρομο του Κουίνς έξω από το αεροδρόμιο JFK.

Ο νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του λίγη ώρα μετά, ενώ το αμάξι έγινε μια άμορφη μάζα από σίδερα.

Το δυστύχημα παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά μάρτυρες λένε ότι συνέβη κατά τη διάρκεια κόντρας σε αγώνα δρόμου, μεταδίδουν τα βρετανικά Μέσα.

Όπως αναφέρουν, ο YouTuber εκτοξεύτηκε από το πολυτελές όχημά του και το πτώμα του βρέθηκε στο έδαφος από τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Ο 21χρονος συνοδηγός του Beadle τραυματίστηκε, αλλά επέζησε. Ο οδηγός του άλλου οχήματος δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Videos of Andre’s car crash are circulating on the internet.

25-year-old YouTuber “1StockF30,” Andre Beadle, passed away on November 6th after crashing his car during a race in Queens, New York.

You only live once so don’t live it recklessly.❤️‍🩹 pic.twitter.com/WqldfzgQ9n

— Z-DRAGON (@IBZDRAGON) November 8, 2024