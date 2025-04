Μια εικόνα ενός εννιάχρονου αγοριού από τη Γάζα που ακρωτηριάστηκε προσπαθώντας να ξεφύγει από ισραηλινά πυρά και πλεόν αναρρώνει από τα τραύματα του πολέμου πήρε το πρώτο βραβείο του World Press Photo 2025.

Το πορτραίτο, που τραβήχτηκε από την Παλαιστίνια φωτογράφο Σάμαρ Αμπού Ελούφ για τους New York Times, δείχνει τον εννιάχρονο Μαχμούτ Αζούρ, ο οποίος έχασε και τα δύο του χέρια σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας τον Μάρτιο του 2024.

Σύμφωνα με το BBC, η Αμπού Ελούφ, η οποία εκτοπίστηκε από τη Γάζα στα τέλη του 2023, ζει στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Μαχμούτ στη Ντόχα του Κατάρ. Η φωτορεπόρτερ έχει καταγράψει τις ζωές πολλών τραυματιών της Γάζας.

«Πρόκειται για μια ήσυχη φωτογραφία που μιλάει δυνατά», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της World Press Photo, Τζουμάνα Ελ Ζέιν Χούρι.

«Αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού, αλλά και ενός ευρύτερου πολέμου που θα έχει αντίκτυπο για πολλές γενιές».

Η κριτική επιτροπή του βραβείου που επαίνεσε την σύνθεση της φωτογραφίας, την προσοχή στον φωτισμό και το θέμα της που δίνει λαβή για σκέψη και κυρίως για τα θέματα που αφορούν το μέλλον του Μαχμούντ.

Επίσης, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία απεικονίζει «την απανθρωποποίηση μιας περιοχής και την αδυσώπητη στοχοποίηση των δημοσιογράφων στη Γάζα, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη άρνηση πρόσβασης σε δημοσιογράφους από όλον των κόσμο που προσπαθούν να αποκαλύψουν την πραγματικότητα αυτού του πολέμου», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το αγόρι τώρα μαθαίνει να παίζει παιχνίδια στο τηλέφωνό του, να γράφει και να ανοίγει πόρτες με τα πόδια του, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ειδική βοήθεια για τις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το φαγητό και το ντύσιμο, ανέφερε η κριτική επιτροπή.

«Το όνειρο του Μαχμούντ είναι απλό: θέλει να πάρει προσθετικά και να ζήσει τη ζωή του όπως κάθε άλλο παιδί», ανέφεραν οι διοργανωτές της World Press Photo σε ανακοίνωσή τους.

Η δήλωση αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκτίμηση ης υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNWRA) ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Γάζα είχε περισσότερα παιδιά με ακρωτηριασμούς ανά κάτοικο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

«Τα παιδιά πλήττονται δυσανάλογα από τον πόλεμο», ανέφερε η κριτική επιτροπή.

Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, το Κατάρ, το οποίο έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής του περίθαλψης, μεσολάβησε για συμφωνίες εκκένωσης κρισίμως τραυματισμένων ανθρώπων.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, πάνω από 7.000 ασθενείς είχαν φύγει από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη, ενώ τουλάχιστον 11.000 άλλοι εξακολουθούσαν να περιμένουν την αποχώρησή τους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Οι εκτοπισθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Κατάρ και η Τουρκία.

Δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Το σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, μόλις 21 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας παρέμεναν μερικώς λειτουργικά, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

More than 1,000 children in Gaza have become amputees since October. What does the future hold for them? https://t.co/xeFFGUgQDH

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους δημοσιογράφους στη Γάζα από όσους έχασαν τη ζωή τους συνολικά στον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο της Κορέας, στον πόλεμο του Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην Καμπότζη και στο Λάος), στους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990 και του 2000 και στον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, σύμφωνα με το Middle East Monitor.

Από τα τέλη Μαρτίου, τουλάχιστον 232 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη γενοκτονία της Γάζας, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με ένα νέο έγγραφο του προγράμματος Costs of War του Ινστιτούτου Watson για Διεθνείς και Δημόσιες Υποθέσεις του Πανεπιστημίου Brown. Σχεδόν 380 δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί στη βία από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων.Η CPJ δήλωσε ότι περισσότεροι από 170 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Truth Out.

Το ρεπορτάζ για τη σύγκρουση ήταν πρόκληση για τους τοπικούς δημοσιογράφους λόγω της έλλειψης επικοινωνίας και ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους, φίλους και σπίτια. Οι εσωτερικές πιέσεις στη Γάζα, η οποία είναι αποκλεισμένη από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, έχουν επιτείνει το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να λειτουργούν οι δημοσιογράφοι.

Καθώς οι μάχες επαναλαμβάνονται μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, οι επικίνδυνες, ενίοτε θανατηφόρες συνθήκες ρεπορτάζ έχουν επιστρέψει.

Ο Κάρλος Μαρτίνεζ, διευθυντής προγράμματος της CPJ, καταδίκασε τις επιθέσεις της 24ης Μαρτίου, λέγοντας σε δήλωσή του: «Αυτός ο εφιάλτης στη Γάζα πρέπει να τελειώσει».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει γρήγορα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων και να θέσει το Ισραήλ προ των ευθυνών του για τους θανάτους των Χοσάν Σαμπάτ και Μοχάμεντ Μανσούρ, οι δολοφονίες των οποίων μπορεί να ήταν στοχευμένες. Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και είναι παράνομο να τους επιτίθενται σε εμπόλεμη ζώνη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η CPJ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για το αν οι IDF σκότωσαν σκόπιμα τους δημοσιογράφους. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση δημοσίευσε τον Φεβρουάριο μια έκθεση που τεκμηριώνει τουλάχιστον 13 περιπτώσεις στη Γάζα και τον Λίβανο όπου δημοσιογράφοι «έγιναν σκόπιμα στόχος» από τις ισραηλινές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι ερευνά περισσότερες σκόπιμες δολοφονίες, σύμφωνα με τη DW.

Οι IDF απέρριψαν τότε τις κατηγορίες της CPJ σε δήλωσή τους προς την DW, λέγοντας ότι «ποτέ δεν έχουν στοχοποιήσει και ποτέ δεν θα στοχοποιήσουν σκόπιμα δημοσιογράφους». Η δήλωση συνέχισε λέγοντας ότι οι IDF «δεν στοχοποιούν πολιτικά αντικείμενα και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων ως τέτοιων».

#Gaza: CPJ condemns Monday’s killing in Gaza of Palestinian reporters Hossam Shabat and Mohammed Mansour by the IDF and calls for an independent international investigation into whether they were deliberately targeted.

More: https://t.co/Z0JOOtlclW pic.twitter.com/GfTZJAnbsu

— CPJ MENA (@CPJMENA) March 24, 2025