Ο Ναν ψήφισε τον εαυτό του για MVP της Euroleague (pic)

Με την Euroleague να μην έχει ανακοινώσει ακόμη τον MVP και την κορυφαία πεντάδα της κανονικής περιόδου, η διοργανώτρια ζήτησε από τους παίκτες τις δικές τους επιλογές. Ένας από αυτούς που ψήφισαν ήταν ο Κέντρικ Ναν, με τη λίγκα να δημοσιεύει τις προτιμήσεις του Αμερικανού σούπερ σταρ που έβγαλε MVP τον εαυτό του.

Ο άσος του Παναθηναϊκού θυμίζουμε πως αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική περίοδο ενώ έβαλε τον εαυτό του και στην κορυφαία πεντάδα. Μαζί του τοποθέτησε και τον Σάσα Βεζένκοφ μαζί με τους Ταβάρες, Τι Τζέι Σορτς, και Χέιζ-Ντέιβις

Η σχετική ανάρτηση της Euroleague για τον MVP:

Who shined this season in the eyes of our players?

Χθες, η Euroleague έδωσε το δεύτερο βραβείο της σεζόν (μετά από εκείνο του Rising Star), με τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ να αναδεικνύεται ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης.

Το βραβείο δόθηκε μετά από την ψηφοφορία στην οποία έλαβαν μέρος οι 18 προπονητές της λίγκας, με τον Γερμανό γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου να είναι εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα των περισσότερων τεχνικών.

Ένας από τους υποψήφιους ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, με τον άσο του Παναθηναϊκού να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν φορώντας τα πράσινα. Το «τριφύλλι» απάντησε στην απόφαση της Euroleague αναρτώντας ένα βίντεο με τον Αμερικανό γκαρντ μαζί με ένα λουκέτο που δείχνει την ικανότητα να «κλειδώνει» τους αντιπάλους.

Ο Γκραντ το… έπιασε από εκεί, κοινοποιώντας την ανάρτηση και γράφοντας χαρακτηριστικά: «… έτσι κοιτάζω τους προπονητές της Ευρωλίγκας μετά από αυτές τις ψήφους».

😂😂😂 this how I’m looking at the euroleague coaches after those votes. https://t.co/PoVtG40Lmz

— Jerian Grant (@JerianGrant) April 16, 2025