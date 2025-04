Ο Βάιλερ-Μπαμπ αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της χρονιάς στη Euroleague (pic)

Ο Βάιλερ-Μπαμπ είναι από τους κορυφαίους της Μπάγερν Μονάχου και αναδείχτηκε καλύτερος αμυντικός της Euroleague στη regular season.

Ο Γερμανός γκαρντ έλαβε το βραβείο την Τετάρτη (16/4), από τη διοργανώτρια αρχή, λίγες ώρες μετά από την πρόκριση της Μπάγερν στον τελικό των play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, με στόχο να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τα play-off.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάιλερ Μπαμπ κατέγραψε 8,4 πόντους, 5,0 ασίστ, 4,2 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα και όπως είναι λογικό οι αμυντικές του επιδόσεις οδήγησαν στην κατάκτηση του βραβείου του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς στη Euroleague.

Η Euroleague ανακοίνωσε τη βράβευση του διεθνή Γερμανού, μέσω δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

