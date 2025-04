ΝΒΑ: «Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη Euroleague, αλλά…»

Η κουβέντα για την διαφαινόμενη… εισβολή του NBA στην Ευρώπη έχει αρχίσει να ανάβει για τα καλά, με τον Άνταμ Σίλβερ να κάνει την αρχή στις 27 Μαρτίου όταν ήταν και η πρώτη σχετική επίσημη ενημέρωση.

Σχεδόν 20 μέρες μετά, ο αναπληρωτής κομισάριος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, Μαρκ Τέιτουμ, ήρθε να ηρεμήσει τους Ευρωπαίους τονίζοντας πως το NBA δεν έρχεται για να αντικαταστήσει την Euroleague, αλλά για να δημιουργηθεί ένα οικονομικά βιώσιμο πρωτάθλημα που θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ανταγωνισμό στο γήπεδο και θα σέβεται την πλούσια παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Υπάρχει μια ευκαιρία για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη και να κλείσουμε το χάσμα ανάμεσα στην απήχηση του αθλήματος και την εμπορική βιωσιμότητα σε αυτή την αγορά. Δεν είναι στόχος μας να αντικαταστήσουμε την Ευρωλίγκα. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικονομικά βιώσιμη λίγκα που θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ανταγωνισμό στο γήπεδο και θα σέβεται την πλούσια παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πιστεύουμε πως αυτό θα είναι προς όφελος των φιλάθλων και των παικτών στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εδώ και χρόνια έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε όλες τις πλευρές μαζί και παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτό.

Η έλλειψη παγκόσμιου επιπέδου εγκαταστάσεων μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν μεγάλες αγορές στην Ευρώπη που δεν έχουν τέτοιες υπηρεσίες και εκατομμύρια φίλοι του μπάσκετ που δεν μπορούν να τις απολαύσουν».

NBA Deputy Commissioner Mark Tatum stated that the NBA’s European initiative is not intended to replace the EuroLeague 🗣️ pic.twitter.com/Ux5OqJv3bQ

— BasketNews (@BasketNews_com) April 15, 2025