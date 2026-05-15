Ντόρσεϊ: «Αυτή είναι η κίνηση που πήρα από τον Βασίλη Σπανούλη» (vid)
Σε βίντεο της EuroLeague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κλήθηκε να σχολιάσει τις κορυφαίες φάσεις του με τον Ολυμπιακό που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν.
Μία ονειρική σεζόν διανύει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 16.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 14.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο γκαρντ των ερυθρολεύκων, πριν την έναρξη του Final Four, κλήθηκε να σχολιάσει σε βίντεο της EuroLeague τις καλύτερές του φάσεις τη φετινή σεζόν, με τον ίδιο να ξεχωρίζει το τρίποντο με ένα βήμα δεξιά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως αυτήν την κίνηση την έκλεψε από τον Βασίλη Σπανούλη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ:
«Πήρα αυτή την κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτό το βήμα προς τα δεξιά, το προτιμώ περισσότερο από το να το κάνω από αριστερά»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
