Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ κόντρα στην Μονακό – Η 12άδα για το Game 2
Δείτε τους 12 που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 2 των play offs με τη Μονακό - «Μέσα» ο Ντόρσεϊ.
Ο Ολυμπιακός στις 21:00 θα υποδεχθεί τη Μονακό στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο του Game 2 μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs της Euroleague, με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 1-0 στη σειρά μετά τη νίκη τους με το επιβλητικό 91-70 την περασμένη Τρίτη (28/4).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει εν τέλει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ για το αποψινό ματς, αλλά όχι και τον Τάισον Γουόρντ ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση του. Τη θέση του πήρε ο Φρανκ Νιλικίνα.
Το Depth Chart του Ολυμπιακού για το ματς με τη Μονακό:
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ
SF: Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ
PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς
«Όλοι στα κόκκινα»
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο για το Game 2 με τη Μονακό προκειμένου αρχικά να φτάσει έγκαιρα στο γήπεδο και να ντυθεί στα… κόκκινα, ακριβώς όπως στο πρώτο παιχνίδι.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Το πρώτο βήμα έγινε!
Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!
Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.
Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα
Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα
Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!».
Tο πρώτο βήμα έγινε! ✔️
Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!❤️🔥
Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.⁰Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα 📣
Και φυσικά…… pic.twitter.com/Hxx4hj83by
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 30, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις