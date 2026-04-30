Ο Μιλουτίνοφ βγήκε MVP των πρώτων αναμετρήσεων των play off της Euroleague (pic)
Η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στη Μονακό ήταν η κορυφαία για τα Game 1 των πλέι οφ της Euroleague, αναδεικνύοντάς τον ως MVP.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στα πλέι οφ της Euroleague, επικρατώντας της Μονακό 90-71, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του στην αναμέτρηση. Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τη διοργάνωση.
Έτσι, ο Σέρβος σέντερ των Ερυθρόλευκων αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τα Game 1, αφού κατέγραψε νταπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, παίζοντας κομβικό ρόλο στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα επί των Μονεγάσκων.
Double-Double Domination!
All-EuroLeague first team member Nikola Milutinov showing exactly why he’s one of the best in the business as he’s the MVP of Game 1 👏 pic.twitter.com/SKRkXMsDps
— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
Η αναφορά της Euroleague στον Μιλουτίνοφ
«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έθεσε τον τόνο, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μια άνετη εντός έδρας νίκη με 91-70 επί της Μονακό, και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής για τα Game 1 των πλέι οφ της Euroleague. Σε μια αναμέτρηση γεμάτη αστέρια, ήταν ο έλεγχος της ρακέτας και η αποτελεσματικότητα του σέντερ του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του γηπέδου που καθόρισαν την βραδιά και του χάρισαν τον καλύτερο δείκτη PIR μεταξύ των παικτών των νικητριών ομάδων», ανέφερε η Euroleague και συνέχισε:
«Ο Μιλουτίνοφ τελείωσε με PIR 25, οδηγώντας όλους τους συντελεστές στις νίκες κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής. Σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ενώ παρείχε στον Ολυμπιακό σταθερότητα σε κάθε επίθεση. Η δουλειά του στα ριμπάουντ – συμπεριλαμβανομένων 7 επιθετικών – ξεχώρισε σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έβαλε σταθερά μπροστά, ενισχύοντας τη συνολική του επίδραση σε μια μεγάλη νίκη».
