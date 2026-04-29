Μιλουτίνοφ για την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Είναι τιμή μου να φωνάζουν το όνομά μου»
Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ ενόψει του Game 2 της σειράς των playoffs της Euroleague με τη Μονακό.
Ο εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Μονακό στο Game 1 της σειράς των playoffs της Euroleague, Νίκολα Μιλουτίνοφ, μίλησε στη media day ενόψει του δεύτερου ματς της σειράς.
Ο Σέρβος ψηλός στάθηκε στον κόσμο, που φώναζε το όνομά του όταν βγήκε αλλαγή, την εμφάνισή του γενικότερα, αλλά και τις παραδόσεις στα playoffs, στις οποίες όπως είπε δεν πιστεύει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μιλουτίνοφ
Για την προετοιμασία: “Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0“.
Για την εμφάνιση του: “Νιώθω καλά, αλλά τώρα δεν έχει σημασία η ατομική εμφάνιση κάθε παίκτη και το ποιος κάνει το step up. Σημασία έχει η ομάδα να νικάει. Σε ένα ματς κάποιος θα ξεχωρίσει και στο επόμενο μπορεί κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ποιότητα της ομάδας μας“.
Για τον κόσμο που τον αποθέωσε όταν βγήκε αλλαγή: “Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, αλλά και να είμαι στον Ολυμπιακό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θέλω να τους αποδείξω ότι θα παίξω καλύτερα“.
Για τις παραδόσεις στα playoffs: “Δεν πιστεύω σε παραδόσεις“.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις