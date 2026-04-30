Ολυμπιακός για το Game 2 με τη Μονακό: «Όλοι στα κόκκινα» (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό για το Game 2 των playoffs και θέλει να κάνει το 2-0 προκειμένου να φτάσει ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο προκειμένου αρχικά να φτάσει έγκαιρα στο γήπεδο και να ντυθεί στα… κόκκινα, ακριβώς όπως στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Το πρώτο βήμα έγινε!

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!

Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.

Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα

Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα

Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!».

Τα νεότερα για Ντόρσεϊ και Γουόρντ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προπονείται και να σουτάρει, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του για το αποψινό παιχνίδι με τους Μονεγάσκους, ενώ από εκεί και πέρα, είναι ακόμη στον… αέρα η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που είχε ενοχλήσεις από το πρώτο παιχνίδι και έπαιξε μόνο στην πρώτη περίοδο παραμένει αμφίβολος για το Game 2 και όλα θα ξεκαθαρίσουν λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.

Με τα τωρινά δεδομένα, δεν αποκλείεται ο Γουόρντ να προφυλαχθεί ενόψει και των αναμετρήσεων που έρχονται στο Πριγκιπάτο, αλλά και για να μην επιβαρυνθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο Αμερικανός δεν είναι διαθέσιμος για απόψε, τότε τη θέση του στην 12άδα θα πάρει ένας εκ των Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου ή Φαλ, που ήταν εκτός αποστολής στο ματς της Τρίτης.