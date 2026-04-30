Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το δεύτερο βήμα προς το Final-4
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης Μονακό και Βαλένθια, αντίστοιχα, στα Game 2 των play-offs της Euroleague, με στόχο το 2-0 στις σειρές τους.
- Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
- Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
- Τραυμάτισε με σφυρί δύο παιδιά και ψέκασε με άγνωστη ουσία αστυνομικούς
- Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου - Νεογέννητο ανάμεσα στα θύματα
Πράξη… δεύτερη στα πλέι οφ της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν Μονακό και Βαλένθια, αντίστοιχα, στα Game 2 της διαδικασίας, με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας τον Μάιο.
Οι Ερυθρόλευκοι πήραν μια σχετικά εύκολη νίκη επί των Μονεγάσκων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καταφέρνοντας να κάνουν το 1-0 και να βάλουν τις βάσεις για τη συνέχεια. Ωστόσο, το δεύτερο ματς αναμένεται πιο δύσκολο για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς οι αντίπαλοι θα θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να ισοφαρίσουν.
Αμφίβολοι για τους Πειραιώτες είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Ο πρώτος είχε ένα πρόβλημα στο πόδι και αντικαταστάθηκε στο φινάλε, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε με ενοχλήσει στη μέση στην πρώτη περίοδο και μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν ή θα προστατευθούν.
Από την άλλη, ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι δεν υπολογίζει ξανά στον Νίκολα Μίροτιτς, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς που επέστρεψε από τον τραυματισμό του αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από οκτώ λεπτά στο πρώτο ματς.
Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Κάρλος Κορτές και Λούκα Καρντούμ.
Για το δεύτερο μπρέικ ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Βαλένθια και κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο μπρέικ για το οποίο και ταξίδεψε στην ισπανική πόλη. Πλέον οι Πράσινοι στοχεύουν με την ψυχολογία στα ύψη και σε δεύτερη νίκη για να τελειώσουν τη σειρά στο «Telekom Center», όμως οι «νυχτερίδες» προετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, ενώ μένει να δούμε ποιος θα μείνει εκτός 12άδας από τους 13 παίκτες που έχει πάρει μαζί του ο Τούρκος τεχνικός, με τον… κλήρο στον πρώτο αγώνα να πέφτει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Για τους γηπεδούχους, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ενώ κατά τα άλλα δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα με την ομάδα του.
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Τόμισλαβ Χόρντοφ.
- Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4): Δράση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στη Euroleague και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League
- Το… απωθημένο του Νεϊμάρ: «Θέλω Μουντιάλ και τελικό Βραζιλία με Αργεντινή»
- Από την Εβρέ στο Παρίσι: Δύο φίλοι, μια πόλη και μια βραδιά Champions League
- Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το δεύτερο βήμα προς το Final-4
- Μουντιάλ 2026: Χωρίς το Ιράν θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της FIFA
- Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
