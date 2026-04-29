Οι διαιτητές των Game 2 Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των Game 2 στα playoffs της Euroleague, την Πέμπτη (30/4).

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στις σειρές τους κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια και στα δεύτερα παιχνίδια τους θα προσπαθήσουν να πάρουν τη δεύτερη νίκη και να κάνουν τεράστιο βήμα πρόκρισης στο φάιναλ φορ της Αθήνας.

Μια μέρα λοιπόν πριν τα Game 2 σε ΣΕΦ και Ισπανία, οι «αιώνιοι» έμαθαν τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα δύο παιχνίδια.

Αναλυτικά οι διαιτητές που όρισε η Euroleague:

Ολυμπιακός – Μονακό: Σάσα Πουκλ, Κάρλος Κορτές, Λούκα Κάρντουμ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Σρετέν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Τόμισλαβ Χόρντοβ

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις: Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Μίλος Κόλιενσιτς