Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Φαβορί από το πρώτο βράδυ ο Παναθηναϊκός για την παρουσία του στο Final 4 του ΟΑΚΑ. Οι Πράσινοι έσπασαν την έδρα της Βαλένθια από το game 1, πήραν τη νίκη που έπρεπε για να αλλάξουν το σενάριο των playoffs και πλέον έχουν όλη τους την άνεση για να κάνουν τη δουλειά. Πρόσωπο της βραδιάς; Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις από το… πουθενά. Δεν του πήγε η νύχτα, αλλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο βούτηξε τη μπάλα από τον Μοντέρο και αποφάσισε το τελικό 68-67.

Δεν ήταν ο Αμερικανός όπως θα ήθελε. Σούταρε λίγο, σκόραρε ακόμη λιγότερο (5π) σε 26:59. Όταν έπρεπε όμως, στην τελευταία φάση του ματς με την Βαλένθια να επαναφέρει με 2’’.1»’ στο ρολόι, έπαιξε την άμυνα της ως τώρα πράσινης θητείας του. Έπιασε στις δαγκάνες του τον Μοντέρο και έκανε τα υπόλοιπα ιστορία.

Εννοείται πως το σκορ λέει από μόνο του τα υπόλοιπα. Δύο ομάδες των ενενήντα πόντων έπαιξαν μια παρτίδα που κρίθηκε στους 68. Όπερ σημαίνει άμυνες που έκαιγαν, μπασκετικό ξύλο και όλα εκείνα τα μικρά που ξεχωρίζουν τα ντέρμπι των playoffs από τα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός ευτύχισε να έχει φοβερό Κέντρικ Ναν στο ξεκίνημα (14π στην πρώτη περίοδο από τους 21 που έγραψε στο κοντέρ του). Είχε και τον Τι Τζέι Σόρτς όπως έπρεπε στο φινάλε (12π). Οι δύο «κοντοί» έβαλαν κάτι λιγότερο από το 50% των πόντων του (33/68). Τα υπόλοιπα τα έφερε η άμυνα.

Πιο σωστά; Το παιχνίδι με το μυαλό της άπειρης Βαλένθια που λύγισε από το άγχος της. Οι Ισπανοί στο πρώτο ημίχρονο παρότι έβλεπαν το πράσινο καλάθι από το μάτι της βελόνας είχαν το αδιανόητο 5/26 τρίποντα. Δηλαδή εκτέλεσαν 1,3 τρίποντο για κάθε λεπτό μπάσκετ σε μια εξίσωση που πολύ λογικά θα τους έριχνε στα βράχια. Ήταν μάλλον τυχεροί που έχαναν μόνο με επτά (32-39) στα μισά του δρόμου. Αλλά… Πόσα τρίποντα σούταραν στο δεύτερο μισό; Μόλις 7 για να προσεγγίσουν την κανονικότητα τους που τους θέλει να εκτελούν 31,8% ανά παιχνίδι.

Έβαλαν μόλις ένα αλλά ήταν πλέον η ιδέα τους περισσότερο λογική. Πλησίασαν, ισοφάρισαν πρώτη φορά 63-63 στα 2.18 από τη λήξη. Η εμπειρία του Παναθηναϊκού όμως σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε ο οδηγός για το 0-1. Το έκανε 63-65 ο Σορτς και έπειτα με δύο δικές του βολές 63-67 στο 1.11. Έγινε 67-67 με Μοντέρο και δύο βολές του Ρίβερς στα τελευταία 24 δευτερόλεπτα. Και είχε ο Παναθηναϊκός μια επίθεση να πάρει το ματς. Το φάουλ που κέρδισε ο Κέντρικ Ναν δύο δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν από τη λήξη έμελλε να γράψει και το τελικό σκορ.

Έχασε την πρώτη, έβαλε την δεύτερη και με 67-68 έδωσε το δικαίωμα στους Ισπανούς να έχουν μια τελευταία επαναφορά από την επίθεση. Στην πραγματικότητα όμως οι Νυχτερίδες… λιποθύμησαν. Με το ζόρι έβαλαν τη μπάλα στο παρκέ μέχρι ο Ντέιβις να την βάλει στο τσεπάκι του.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 7 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τέιλορ 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πουέρτο, Ρίβερς 6 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πραντίγια 3 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κι 12 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 15 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 2 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σακό 6 (5 ριμπάουντ), Τόμπσον 2, Κοστέλο 3 (1)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 12 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Όσμαν 2 (7 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ναν 21 (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λεσόρ 12 (7 ριμπάουντ), Φαρίντ, Γκριγκόνις 7 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)