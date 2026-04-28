Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Βαλένθια με 68-67 και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague.

Οι Πράσινοι «έσπασαν» την έδρα της ισπανικής ομάδας και πήραν το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα. Μια σπουδαία νίκη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που θα επιδιώξει στο Game 2 να κάνει το 2-0 και να βρεθεί μια… ανάσα από την πρόκριση στην τελική φάση.

Το Game 2 της σειράς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) στις 21:45 και πάλι στην «Roig Arena», ενώ το Game 3 είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαΐου (21:15) και θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15 – αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)