Ασταμάτητος Κέντρικ Ναν στο ξεκίνημα με 14 πόντους! (vid)
Δείτε το βίντεο της Euroleague για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Βαλένθια.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στη «Roig Arena», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να είναι εντυπωσιακός στο πρώτο δεκάλεπτο και να ολοκληρώνει την περίοδο έχοντας σκοράρει 14 πόντους. Την ίδια ώρα, όλη η Βαλένθια είχε 15 πόντους.
Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 4/5 δίποντα και 2/3 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον άσο του Τριφυλλιού να κάνει… πάρτι απέναντι στην άμυνα της Βαλένθια.
10 PTS in the first 4 MIN? 👀
Playoff mode activated by @nunnbetter_ 😮💨 pic.twitter.com/ALEmXzB2ar
— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
Ο Ναν είχε τους 14 από τους 23 πόντους που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, με τους άλλους 9 να έρχονται από τους Σορτς (2 π.), Γκραντ (2 π.), Λεσόρ (3 π.) και Χουάντσο (2 π.). Όσον αφορά στην Βαλένθια, πρώτος σκόρερ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Μοντέρο με 5.
