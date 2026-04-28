Παναθηναϊκός: Η 12άδα για την πρώτη αναμέτρηση με τη Βαλένθια
Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το πρώτο ματς με τη Βαλένθια, αφήνοντας εκτός τον Καλαϊτζάκη.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (28/4) στις 21:45 από τη Βαλένθια στη «Roig Arena» για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει φυσικά στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα που έμεινε στην Αθήνα λόγω τραυματισμού ενώ εκτός έμεινε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
Αντίθετα, διαθέσιμοι θα είναι οι Μάριους Γκριγκόνις με Βασίλης Τολιόπουλος. Το έργο των «πράσινων» είναι δύσκολο, ωστόσο θα επιχειρήσουν να κάνουν το break απέναντι σε μία ομάδα που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στην κανονική περίοδο.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Τολιόπουλος.
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για την πρώτη αναμέτρηση με τη Βαλένθια
