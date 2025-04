Η πολυαναμενόμενη «MrBeast Experience» στο Λας Βέγκας, που προωθήθηκε ως μια ανεπανάληπτη εμπειρία, εξελίχθηκε σε παταγώδη αποτυχία για τους φανατικούς θαυμαστές του διάσημου YouTuber.

Αντί για συναρπαστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες, πολλοί από τους συμμετέχοντες πέρασαν ώρες -ακόμα και ημέρες- περιμένοντας στα δωμάτια του ξενοδοχείου, μόνο και μόνο για να λάβουν ένα κουτί με σοκολάτες και παιδικά μπλουζάκια.

Εξοργισμένοι οι fans του MrBeast κατήγγειλαν δημόσια την εμπειρία και ζήτησαν να τους επιστραφούν τα χρήματά τους.

Το event πραγματοποιήθηκε στο Resorts World Las Vegas από τις 13 έως τις 15 Απριλίου, με εισιτήριο 1.000 δολαρίων ανά άτομο.

Η διοργάνωση υποσχόταν τριήμερη διαμονή, ειδικό μενού MrBeast, συλλεκτικά δώρα, πιθανότητα χρηματικού επάθλου 10.000 δολαρίων και μοναδικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, τίποτα δεν υλοποιήθηκε, με τους συμμετέχοντες να παραμένουν κλεισμένοι στα δωμάτιά τους, χωρίς ενημέρωση ή δραστηριότητες.

«Περίμενα δύο μέρες για να παραλάβω σοκολατάκια», δήλωσε απογοητευμένη μία κοπέλα, ενώ άλλη ανέφερε πως έλαβε μόνο μπλουζάκια σε μέγεθος XXXS. Μία ακόμη είπε: «Τα περίμενα όλα: mini games, συναντήσεις με τον MrBeast, φωτογραφίες, θεματικά ποτά… Δυστυχώς, δεν πήραμε τίποτα από αυτά. Μου είπαν να μείνω δύο μέρες στο δωμάτιό μου περιμένοντας ένα πακέτο. Όταν τελικά έφτασε, ήταν ένα κουτί σοκολάτες».

Άλλοι θαυμαστές του MrBeast ανέβασαν βίντεο στα social media, κατηγορώντας τόσο το ξενοδοχείο όσο και τον YouTuber για παραπλανητική διαφήμιση.

Resorts World execs are trying to calm down enraged @MrBeast fans who are forced to drink $63 coffees. Terrible situation. pic.twitter.com/dC2QNPvuhW https://t.co/iylpjdDPeo

Feel like no one is talking about the MrBeast Experience chaos in Vegas. 👀

MrBeast was supposed to hold a 3 day experiential event at the Resorts World the past few days.

There were 0 activations.

The hotel staff had no clue what was going on.

People who booked the $$$… pic.twitter.com/o1hv0wiEXt

— Alexa Kilroy (@AlexaKilroy) April 16, 2025