Ο Jimmy Donaldson, γνωστός ως MrBeast, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να γίνει μια τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο YouTube, αποφέροντας το εκπληκτικό ποσό των 600 έως 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα από το κανάλι του και τη μάρκα τροφίμων Feastables.

Ωστόσο, παρά το τεράστιο αυτό εισόδημά του, ο Donaldson επιμένει ότι δεν είναι πλούσιος, κυρίως επειδή επενδύει όλα τα έσοδά του στην επέκταση της μάρκας του και στην παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας.

Ωστόσο, αυτά τα σημαντικά έσοδα δεν μεταφράζονται σε προσωπικό πλούτο για τον 25χρονο. Ο Donaldson αποκάλυψε ότι δεν έχει άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. «Έχω έναν οικονομικό διευθυντή και τα πάντα, αλλά [η μητέρα μου είναι] αυτή που έχει πρόσβαση στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό» εξήγησε.

«Έχω επενδύσει τα πάντα σε σημείο ηλιθιότητας» είπε. Αυτή η στρατηγική έχει πράγματι αποδώσει, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει μερικά από τα πιο εξωφρενικά ακροβατικά και προκλήσεις στο YouTube.

MrBeast brings in $700 million a year but says he’s not rich: ‘I’ve reinvested everything to the point of stupidity’ https://t.co/gxm8QMJYZn

— CNBC International (@CNBCi) July 4, 2024