Ένας από τους πιο γνωστούς Youtuber του κόσμου, ο MrBeast ή κατά κόσμον Jimmy Donaldson, αποκάλυψε ότι έλαβε πρόσκληση για να ταξιδέψει στον Τιτανικό.

Ο 25χρονος, που μετρά περισσότερους από 163 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του, έφερε στο «φως» το μήνυμα που δέχτηκε και, όπως τόνισε, θα μπορούσε να ήταν και αυτός επιβάτης του μοιραίου υποβρυχίου Titan.

«Με προσκάλεσαν νωρίτερα αυτό το μήνα να μπω στο υποβρύχιο για να δούμε το ναυάγιο του Τιτανικού, είπα όχι. Είναι όντως κάπως τρομακτικό που θα μπορούσα να ήμουν σε αυτό», έγραψε ο MrBeast στο Twitter το πρωί της Κυριακής προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές του.

«Θα πάω στον Τιτανικό με ένα υποβρύχιο στα τέλη του μήνα. Η ομάδα θα ενθουσιαζόταν να σε έχει μαζί της», του έγραψε το άτομο που ήρθε σε επαφή μαζί του.

Τελικά, ο YouTuber αρνήθηκε την πρόταση αλλά στο tweet του δεν αποκάλυψε περισσότερα. Η εταιρία δήλωσε ότι πάνω από 300 άνθρωποι είχαν κάνει αυτήν την αποστολή, πριν από το συμβάν.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023