Η οργάνωση αρωγής World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως θα ξαναρχίσει τη δράση της στη Λωρίδα της Γάζας, τέσσερις εβδομάδες μετά τον θάνατο επτά μελών του προσωπικού της σε αεροπορικό βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού.

Η ΜΚΟ εξήγησε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως ήταν «αναγκασμένη να πάρει μια απόφαση»: είτε να σταματήσει να διανέμει γεύματα «εν μέσω μιας από τις χειρότερες κρίσεις πείνας που έχουν καταγραφεί ποτέ», ή να συνεχίσει «να μοιράζει τρόφιμα εν γνώσει του ότι (…) οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής εκφοβίζονται και σκοτώνονται».

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day’s mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

