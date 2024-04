Σκόπιμη ή ακούσια η επίθεση στο ανθρωπιστικό κονβόι; - Τα τρία διαφορετικά χτυπήματα και οι αντιφάσεις των IDF

Η δολοφονία επτά μελών της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK), που ήταν αυτή που μετέφερε βοήθεια μέσω του πολυδιαφημιζόμενου θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο στη Γάζα, έχει απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ, καθώς συμμαχικές κυβερνήσεις εκφράζουν την αγανάκτησή τους και ζητούν εξηγήσεις μιας και ανάμεσα στα θύματα είναι πολίτες των χωρών τους.

Το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι εξαπέλυσε επίθεση στο κονβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά κάνει λόγο για ακούσια ενέργεια. «Έγινε λάθος, όπως αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά στον πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου ενώ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προσπαθώντας να εξηγήσει πως συνέβη κάτι τέτοιο δήλωσε ότι υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας με την οργάνωση που οδήγησε στην ακούσια ενέργεια.

Πέρα όμως από τα όσα δηλώνει το Ισραήλ, του οποίου η αξιοπιστία αμφισβητείται ευρέως από τα έργα και τις ημέρες του στον πόλεμο της Γάζας, η ίδια η οργάνωση δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη, εξηγώντας ότι το προσωπικό της WCK είχε ενημερώσει τις IDF για το δρομολόγιό που θα ακολουθούσε.

«Οι αεροπορικές επιδρομές κατά της αυτοκινητοπομπής μας δεν ήταν απλώς κάποιο λάθος στην ομίχλη του πολέμου. Ήταν μια άμεση επίθεση σε σαφώς επισημασμένα οχήματα των οποίων οι κινήσεις ήταν γνωστές στον ισραηλινό στρατό», αναφέρει σε άρθρο του στον ισραηλινό ιστότοπο ynet, ο διάσημος Ισπανός σεφ και ιδρυτής της οργάνωσης José Andrés.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και έρευνα του AJ που αξιοποίησε πληροφορίες από την τοποθεσία, μαρτυρίες, βίντεο και εικόνες ανασυνθέτοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία των επτά.

Σύμφωνα με το χρονικό της επίθεσης που παρουσιάζει η ερευνητική ομάδα του μέσου, φαίνεται πως οι IDF εξαπέλυσαν τρία ξεχωριστά διαδοχικά χτυπήματα στα τρία οχήματα της οργάνωσης όταν αποχωρούσαν από την αποθήκη που είχαν αφήσει ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το χτύπημα στο δεύτερο αυτοκίνητο έγινε αφού περισυνέλλεξε τους τραυματίες του πρώτου

Τη Δευτέρα στις 22:43, δημοσιογράφοι ανέφεραν ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο όχημα στην οδό Ρασίντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. Αυτό ταιριάζει με τη μαρτυρία ενός εκτοπισμένου ατόμου που μίλησε στο Al Jazeera, ο οποίος επιβεβαίωσε πολλαπλούς βομβαρδισμούς μεταξύ 11:00 και 11:30μμ.

Η WCK ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι οι εργαζόμενοί της έφευγαν από την αποθήκη της Ντείρ Αλ Μπαλάχ μετά την παράδοση 100 τόνων επισιτιστικής βοήθειας και ότι «παρά τον συντονισμό των κινήσεων με τον ισραηλινό στρατό, η αυτοκινητοπομπή χτυπήθηκε».

Οι βομβαρδισμοί στόχευσαν τρία οχήματα που ανήκαν στην WCK, ένα κάθε φορά – δύο τεθωρακισμένα και ένα μη τεθωρακισμένο – σκοτώνοντας τους επτά εργαζόμενους αρωγής διαφόρων εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός Παλαιστίνιου οδηγού.

Ο Hasan al-Shorbagi, εκτοπισμένος Παλαιστίνιος που ζει με την οικογένειά του κοντά στο σημείο του βομβαρδισμού, περίπου 4,7 χιλιόμετρα από την αποθήκη, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το πρώτο αυτοκίνητο χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς. Αυτό συνάδει με την εικόνα του καμένου θωρακισμένου αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του al-Shorbagi, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν από το πρώτο στοχευμένο αυτοκίνητο σε ένα άλλο θωρακισμένο όχημα για να επιταχυνθεί η μεταφορά τους.

Η WCK επιβεβαίωσε ότι η αυτοκινητοπομπή έφυγε από την αποθήκη της στην Ντείρ αλ Μπαλάχ – που εμφανίζεται στους χάρτες Google Maps στις συντεταγμένες 31°24’54.7″N 34°22’05.1″E – και κατευθύνθηκε προς την οδό Rashid.

Αυτή η απόσταση κατά μήκος της διαδρομής από την αποθήκη μέχρι την οδό Ρασίντ είναι περίπου τρία χιλιόμετρα και το πρώτο αυτοκίνητο έγινε στόχος περίπου στα 1,7 χιλιόμετρα κατά μήκος του δρόμου.

Η έρευνα του AJ διαπίστωσε ότι το δεύτερο όχημα αποτέλεσε στόχο περίπου 800 μέτρα μακριά από το σημείο όπου χτυπήθηκε το πρώτο.

Το τρίτο αυτοκίνητο αποτέλεσε στόχο περίπου 1,6 χιλιόμετρα μακριά από το δεύτερο αυτοκίνητο, με βάση τη θέση του μετά τον βομβαρδισμό.

Οι εικόνες που ελήφθησαν από τις τοποθεσίες των βομβαρδισμών δείχνουν ότι τα οχήματα ήταν σαφώς σημειωμένα στην οροφή και το παρμπρίζ τους με το σήμα της WCK, υποδεικνύοντας ότι είχε προηγηθεί συντονισμός μεταξύ της οργάνωσης και του ισραηλινού στρατού σχετικά με τις μετακινήσεις.

Η ανάλυση των εικόνων του δεύτερου και του τρίτου στοχευμένου οχήματος έδειξε σημάδια ενός βλήματος που εισήλθε από πάνω και εξήλθε από κάτω, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα αυτοκίνητα στοχεύτηκαν από τον αέρα.

Εκτός από το AJ και τις δηλώσεις της οργάνωσης, η αμφισβήτηση στα λεγόμενα του Νετανιάχου και της ηγεσίας του στρατού έρχεται και από δημοσίευμα της ισραηλινής Haaretz. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματικοί των IDF δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η επίθεση οφείλεται σε «απειθαρχία των κατά τόπου διοικητών» και όχι σε έλλειψη συντονισμού με την WCK, προσθέτοντας μάλιστα ότι στη Γάζα ο καθένας μπορεί να λειτουργεί κατά το δοκούν.

Η τελευταία επίθεση έρχεται να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο αντίστοιχων χτυπημάτων σε αιτούντες βοήθεια ή και στο προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 193 μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα, καθιστώντας τον παλαιστινιακό θύλακα ως το πιο επικίνδυνο μέρος για τις ομάδες βοήθειας.

Μετά την επίθεση η WCK διέκοψε τις δραστηριότητές της στη Γάζα για λόγους ασφαλείας και τα πλοία φορτωμένα με 200 τόνους αδιάθετης βοήθειας γύρισαν πίσω στην Κύπρο.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει τους χερσαίους δρόμους για τρόφιμα και φάρμακα σήμερα. Πρέπει να σταματήσει σήμερα να σκοτώνει αμάχους και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πρέπει να ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι προς την ειρήνη σήμερα», ανέφερε ακόμα ο José Andrés στο άρθρο του σημειώνοντας πως «η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης είναι να συμπιέσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε απελπιστικά επίπεδα».

Η ειδική επίτροπος του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ήταν πιο αιχμηρή.

«Γνωρίζοντας πώς λειτουργεί το Ισραήλ, η εκτίμησή μου είναι ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σκόπιμα τους εργαζόμενους της WCK, ώστε οι δωρητές να αποσυρθούν και οι άμαχοι στη Γάζα να συνεχίσουν να λιμοκτονούν αθόρυβα. Το Ισραήλ γνωρίζει ότι οι δυτικές χώρες και οι περισσότερες αραβικές χώρες δεν θα κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους για τους Παλαιστίνιους».

Knowing how Israel operates,my assessment is that Israeli forces intentionally killed #WCK workers so that donors would pull out & civilians in Gaza could continue to be starved quietly.Israel knows Western countries & most Arab countries won’t move a finger for the Palestinians. https://t.co/lwdjzRJNyT

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 2, 2024