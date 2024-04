Συναγερμός σήμανε στην Ινδονησία μετά τις διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο ηφαίστειο Ρουάνγκ της Ινδονησίας. Οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο του συναγερμού στην ύψιστη βαθμίδα, ενώ άρχισαν να εκκενώνουν τους κατοίκους της περιοχής της βόρειας πλευράς της νήσου Σουλαουέζι (Κελέβη) και να κλείσουν το κοντινό διεθνές αεροδρόμιο.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι η απειλή του ηφαιστείου δεν είχε παρέλθει μετά τις πάνω από έξι εκρήξεις του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, που προκάλεσαν την απομάκρυνση άνω των 6.000 περιοίκων.

Το ύψους 725 μέτρων Ρουάνγκ εξερράγη γύρω στις 01:15 τοπική ώρα και άλλες δύο φορές σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Καταστροφών της Ινδονησίας προσθέτοντας ότι το ηφαίστειο εκτόξευσε μια στήλη τέφρας ύψους άνω των πέντε χλμ. στον ουρανό.

Η ίδια υπηρεσία επανέφερε σε ισχύ μια ζώνη αποκλεισμού έξι χιλιομέτρων και προειδοποίησε τους περιοίκους για την πιθανότητα εκτόξευσης ηφαιστειακών βράχων και τσουνάμι από την πτώση ηφαιστειογενούς υλικού στη θάλασσα.

Looks like Gunung Ruang has been undergoing a significant eruption since about 1840 UTC, with a much more lightning-filled plume than the one a couple weeks ago.

Over 16,000 lightning events detected in the Ruang plume since 1841 UTC. pic.twitter.com/foP98VLyRt

— Chris Vagasky ⚡️ (@COweatherman) April 29, 2024