Ένα ηφαίστειο εξερράγη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στη βόρεια Ινδονησία και εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, που έχουν κηρύξει μέγιστο συναγερμό.

«Με βάση τις οπτικές ενδείξεις και τις μετρήσεις των οργάνων, που δείχνουν αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το επίπεδο (συναγερμού) στο όρος Ρουάνγκ αυξήθηκε από το 3 στο 4» είπε ο Χέντρα Γκουνάουαν, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά σήμερα το απόγευμα.

Οι αρχές διεύρυναν επίσης τη ζώνη εκκένωσης, από τα τέσσερα στα έξι χιλιόμετρα γύρω από τον κρατήρα.

Tsunami warnings in place as thousands are evacuated. pic.twitter.com/NbqrtprzDN

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κελέβης, φτάνει σε ύψος τα 725 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 21.45 τοπική ώρα της Τρίτης και ακολούθησαν άλλες δύο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, όμως 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δύο χωριά του νησιού Ρουάνγκ και μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό νησί, μετέδωσε το ινδονησιακό πρακτορείο Antara.

The night sky glowed red and flashed with lightning as Indonesia’s Mount Ruang volcano erupted Wednesday evening, forcing hundreds to evacuate. pic.twitter.com/7bwUhi2Bt7

— AccuWeather (@accuweather) April 17, 2024