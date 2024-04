Ένας νέος μικρός κρατήρας που εμφανίστηκε στο μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης αποφάσισε να μιμηθεί ένα τρικ των μερακλήδων καπνιστών: άρχισε να φυσάει τέλειους δακτυλίους καπνού που ανεβαίνουν αργά στον ουρανό σαν UFO.

Το φαινόμενο είναι σπάνιο και έχει παρατηρηθεί σε ελάχιστα ηφαίστεια του κόσμου, αναφέρει το AccuWeather.com. Πουθενά δεν ήταν τόσο συχνό και εντυπωσιακό όσο στην Αίτνα.

Μια σειρά από θεαματικές εικόνες των δαχτυλίων τραβήχτηκαν από την Μαρία Λιότα, κάτοικο του Μπρόντε στη Σικελία, στις 5 Απριλίου.

Το ηφαίστειο ορθώνεται 3.357 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι διάσημο για τις συχνές εκρήξεις του.

Μέχρι πρόσφατα παρέμενε άγνωστο πώς σχηματίζονται τα ηφαιστειακά δαχτυλίδια «καπνού», τα οποία στην πραγματικότητα δεν σχηματίζονται από καπνό αλλά από υδρατμούς που υπάρχουν στα ηφαιστειακά αέρια.

Την εξήγηση έδωσε πριν από λίγαχρόνια ο Φάμπιο Πουλβιρέντι, ερευνητής του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια, ο οποίος συνέλεξε παρατηρήσεις από όλο τον κόσμο και πραγματοποίησε προσομοιώσεις σε υπολογιστή.

Η μελέτη του, αναφέρει το National Geographic, υποδεικνύει ότι τέτοιοι δακτύλιοι μπορούν να σχηματιστούν μόνο από κυκλικές ηφαιστειακές οπές.

